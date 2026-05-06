Alerta OMS: la epidemia silenciosa de miopía en menores por el uso de pantallas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) detectó un incremento del 30% en los diagnósticos de miopía severa en niños menores de 12 años durante el último bienio. El fenómeno, denominado "miopía digital", respondió de forma directa a la reducción de actividades al aire libre y al empleo de dispositivos móviles a distancias menores a los 30 centímetros.

El reporte del organismo internacional de salud detalló que la prevalencia de esta condición alcanzó niveles críticos en centros urbanos de alta conectividad. La evidencia científica recolectada por la institución asoció el esfuerzo acomodativo prolongado con el alargamiento del globo ocular.

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La progresión de la miopía en infantes no solo implicó el uso de lentes, sino que elevó el riesgo de patologías graves en la adultez. El estudio técnico proyectó que, de mantenerse la tendencia actual, el 50% de la población mundial será miope para el año 2050.

Los especialistas subrayaron que la falta de luz solar impide la liberación de dopamina en la retina, proceso esencial para frenar el crecimiento excesivo del ojo. La detección temprana permitió el uso de lentes de contacto especiales y gotas de atropina diluida para ralentizar el avance de la afección.

¿Por qué el uso de pantallas causa miopía en los niños?

El mecanismo fisiológico se activó por la fijación de la vista en un punto cercano durante periodos que excedieron las dos horas diarias. La OMS reportó que el cristalino y los músculos ciliares sufrieron un estrés constante que derivó en la deformación del eje anteroposterior del ojo.

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La investigación identificó que el uso de luz artificial de alta intensidad en horarios nocturnos alteró los ritmos circadianos y la regeneración celular ocular. Los niños que pasaron menos de 90 minutos diarios en exteriores presentaron un riesgo tres veces mayor de desarrollar vicios de refracción.

Los marcos regulatorios educativos en diversos países aún no incorporaron límites de tiempo de pantalla para fines pedagógicos. El informe de la OMS recomendó que los menores de dos años no tengan contacto con dispositivos, mientras que para los niños de entre 2 y 5 años el límite debería ser de una hora. La exposición prolongada a la luz azul también generó cuadros de fatiga visual crónica y sequedad ocular severa.

¿Cómo prevenir la miopía digital según la OMS?

La estrategia principal sugerida por los expertos consistió en la implementación estricta de la regla 20-20-20. Este método consistió en desviar la mirada de la pantalla cada 20 minutos, enfocando un objeto situado a 20 pies (seis metros) de distancia durante al menos 20 segundos.

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La organización instó a los sistemas de salud a realizar controles oftalmológicos anuales obligatorios desde el inicio de la escolarización. Las estadísticas indicaron que el 40% de los casos de fracaso escolar estuvieron vinculados a problemas visuales no diagnosticados a tiempo.

El aumento de actividades recreativas en parques y plazas resultó ser la medida preventiva más eficaz y de menor costo. La OMS instó a los padres a garantizar un mínimo de dos horas diarias de exposición a la luz del día para mitigar el impacto digital. El consenso médico internacional subrayó que la prevención primaria es la única herramienta para evitar una crisis de discapacidad visual.