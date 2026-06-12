Descubren un cementerio de ballenas con 476 fósiles.

Un equipo internacional de científicos anunció el hallazgo de un extraordinario yacimiento paleontológico en Australia, donde fueron identificados 476 fósiles pertenecientes a antiguas ballenas y otros animales marinos. El descubrimiento, considerado uno de los más importantes de los últimos años en la región, permite reconstruir cómo eran los ecosistemas oceánicos millones de años atrás.

Los restos fueron encontrados en una zona costera del sur de Australia que, durante el período Mioceno, se encontraba cubierta por el mar. Los investigadores señalaron que los fósiles corresponden a diferentes especies de cetáceos, algunas de ellas ya extinguidas, además de peces, tiburones y aves marinas que compartieron el mismo ambiente.

Según los especialistas, la gran concentración de restos sugiere que el área funcionó durante miles de años como una especie de “cementerio natural”. Las corrientes marinas, las condiciones geológicas y la rápida sedimentación habrían favorecido la preservación de los esqueletos, permitiendo que llegaran en un notable estado de conservación hasta nuestros días.

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Los científicos destacaron que el hallazgo ofrece una oportunidad única para estudiar la evolución de las ballenas modernas. Algunos de los ejemplares encontrados presentan características anatómicas que ayudan a comprender cómo estos mamíferos marinos se adaptaron a diferentes formas de alimentación, desplazamiento y supervivencia en los océanos prehistóricos.

Además de aportar información sobre la evolución de los cetáceos, los fósiles permiten analizar los cambios climáticos y ambientales que ocurrieron en la Tierra hace millones de años. Los sedimentos donde fueron hallados contienen evidencias de variaciones en la temperatura del agua, la biodiversidad marina y las condiciones del ecosistema de aquella época.

Los trabajos de excavación y catalogación continúan, ya que los investigadores creen que el sitio todavía podría albergar numerosos restos por descubrir. Cada fósil recuperado es sometido a estudios detallados mediante técnicas de escaneo y análisis tridimensional para evitar daños y obtener la mayor cantidad posible de información científica.

La comunidad paleontológica internacional celebró el descubrimiento, que no solo amplía el conocimiento sobre la historia natural de Australia, sino que también aporta nuevas piezas para comprender la evolución de la vida marina en el planeta. Los resultados preliminares ya despertaron el interés de museos y centros de investigación de distintos países, que consideran al yacimiento como una fuente invaluable para futuras investigaciones.