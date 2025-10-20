La ANMAT prohibió un antibiótico inyectable por riesgo sanitario

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición inmediata del uso, distribución y comercialización en todo el país de un lote del antibiótico inyectable Clindamicina Klonal 600 mg/4 ml, fabricado por KLONAL S.R.L. La medida fue oficializada mediante la Disposición 7695/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, tras detectarse partículas en suspensión en varias unidades del lote I2501, con vencimiento enero de 2027.

La ANMAT retiró un analgésico del mercado y suspendió la producción de dos marcas de alimentos

De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), el hallazgo representa un desvío de calidad grave en un producto destinado a tratar infecciones severas. El análisis técnico categorizó el incidente como de nivel “MAYOR” en criticidad, lo que implica un potencial riesgo crítico para la salud de los pacientes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El medicamento afectado se encuentra en la presentación frasco ampolla de 4 ml, bajo Certificado N.º 43.852, y es de uso hospitalario o ambulatorio controlado.

El informe advierte que la presencia de partículas en suspensión puede generar reacciones adversas, embolias o infecciones secundarias, especialmente cuando se administra por vía intravenosa.

La ANMAT instruyó a la empresa KLONAL S.R.L. a iniciar el retiro inmediato del mercado de todas las unidades correspondientes a ese lote. Asimismo, prohibió su uso en instituciones médicas, farmacias y distribuidores de todo el país.

La disposición subraya que un defecto de estas características “refleja deficiencias significativas en el Sistema de Calidad Farmacéutico y en las actividades de producción del establecimiento”.

La ANMAT inhabilitó al laboratorio Polybius

Qué deben hacer los consumidores y farmacias

El organismo recomendó a los profesionales de la salud y pacientes suspender el uso inmediato del producto y no administrar el lote afectado.

Los comercios deben retirar las unidades de sus stocks, mientras que los consumidores que posean el medicamento pueden devolverlo al punto de venta o notificarlo a la ANMAT a través del sistema de reportes sanitarios disponible en su sitio web.

También prohíben dos aceites de oliva por falsificación de registros

En paralelo, la ANMAT prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en plataformas de venta en línea de dos aceites de oliva que presentaban irregularidades.

Los productos identificados son:

- “Aceite de oliva extra virgen artesanal, marca Olivos Andinos, La Rioja, Industria Argentina”.

- “Aceite de oliva virgen extra de primera presión en frío, marca Olea Nativa, Origen Mendoza”.

Ambos fueron denunciados por falsificación de registros sanitarios ante el Instituto de Control y Bromatología (ICAB) de Entre Ríos, que verificó la inexistencia de los números RNPA 1200884 y RNE 12000375, mencionados en sus etiquetas.

Posteriormente, la Dirección de Seguridad Alimentaria de La Rioja y el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) confirmaron que los registros eran apócrifos, lo que impide determinar el origen y las condiciones de elaboración.

Por qué se los considera productos ilegales

El Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria del INAL concluyó que los aceites de oliva incumplen los artículos del Código Alimentario Argentino, al carecer de trazabilidad y utilizar información falsa en sus rótulos.

Esto los convierte en productos ilegales y potencialmente riesgosos, ya que no se puede garantizar su procedencia ni su aptitud para el consumo humano.

Por este motivo, la ANMAT recomendó la prohibición total de todas las presentaciones, lotes y fechas de vencimiento de ambas marcas.

La Anmat prohibió la venta de dos aceites de oliva

Cómo denunciar productos irregulares

La ANMAT recordó que cualquier ciudadano puede reportar medicamentos o alimentos sospechosos de irregularidades a través del sistema de Denuncias y Reclamos Sanitarios disponible en su portal oficial.

Los controles, tanto farmacéuticos como alimentarios, son fundamentales para garantizar que los productos que llegan a los consumidores sean seguros, auténticos y de calidad certificada.

LV/