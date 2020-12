Nueva cepa de coronavirus: qué hacer con los vuelos y cómo cuidarse para evitar contagios

La primera ola de coronavirus se iría en diciembre de la Argentina, pero la tranquilidad dura poco en época de pandemia. Las autoridades del Reino Unido detectaron una nueva cepa de la enfermedad que podría ser más contagiosa. Esta información generó alarma en todo el mundo y muchos países decidieron anular los vuelos hacia y desde suelo británico.

La Argentina resolvió anular todos los vuelos hacia Reino Unido, aunque permitió el aterrizaje de un avión este lunes 21 de diciembre porque ya estaba programado. En este contexto, los especialistas recomiendan extremar las medidas de prevención: insistir con el pedido de los testeos previo al viaje al país y ampliar los estudios una vez ingresan en el territorio.

Eduardo López, infectólogo e integrante del Comité de Expertos que asesoran a Alberto Fernández (MN: 37.586) consignó a PERFIL que para este último vuelo que recién llegó al país habría que testear a los viajeros y a toda la tripulación: “Se les debería hacer un hisopado o estudios de saliva y dejarlos en cuarentena por lo menos 7 días, cuando se les debería repetir el estudio”.

Por otro lado, López indicó que si alguien presenta síntomas ni bien llega la primera acción es aislarlo. “En ese caso, habría que realizar un método de diagnóstico rápido de antígeno porque tienen una alta especificidad y en 20 minutos se puede tener el resultado. La PCR lleva un poco más de tiempo y puede dar negativo en los primeros días de incubación”, precisó.

No obstante, las medidas no deberían limitarse a eso. El pasado 14 de diciembre, las autoridades británicas informaron que se había identificado una variante del SARS-CoV-2 mediante secuenciación genómica viral en 1.108 personas. Los casos se remontaban a septiembre, por lo que consideraron que es probable que este virus esté en circulación en otros lugares.

“El haber establecido este bloqueo hacia Inglaterra es sólo una parte, puesto que el virus se detectó en ese lugar pero no quiere decir que esté sólo allí. Lo que hay que hacer es reforzar todo lo que son los mecanismos de vigilancia, fundamentalmente el viajero que viene del extranjero”, consideró en diálogo con PERFIL Roberto Chuit, director del Instituto de Investigaciones Epidemiológicas (IIE), perteneciente a la Academia Nacional de Medicina.

Los especialistas consultados por este medio coincidieron en que las personas llegadas del extranjero deberían aislarse por 7 días y, pasado ese tiempo, realizarse un nuevo testeo para certificar que no hay infección. En el caso de que el resultado sea positivo, va a obligar a las autoridades argentinas a estudiar las muestras. “La cuarentena puede evitar contagiar pero no la garantía que no venga con la cepa. Testear pasado el supuesto período de incubación sería lo ideal y es lo que aconsejan los organismos a nivel internacional”, valoraron.

En ese marco, Chuit destacó que se debería contactar a las personas de los aviones que llegaron por lo menos en los últimos 15 días a la Argentina para chequear su estado de salud y pedir que se hagan un estudio de PCR. “Hay que reforzar lo que es la identificación del virus para ver si esta cepa está circulando en nuestro país”, afirmó.

López agregó que habría que prestar especial atención a los países limítrofes por si en alguno se detecta algún caso con esta variante. “La comunicación científica tiene que ser muy dinámica y rápida, porque tenemos permitido el ingreso de extranjeros de naciones cercanas, a quienes se les requiere entrar con PCR negativa pero eso no tienen una garantía del 100%”, manifestó.

En el caso de los turistas locales que viajan por dentro del país no sería necesaria una cuarentena, porque por el momento no se detectó circulación de esta cepa en Argentina, aunque sí un testeo de saliva como el que estableció la ciudad de Buenos Aires.

El rol del Malbrán

Al haber, supuestamente, una circulación de esta cepa desde septiembre el ANLIS Malbrán tiene la labor de analizar las muestras que recibe de los infectados en la Argentina para establecer si la variante ya llegó. Según pudo averiguar este medio, el Instituto no tiene información por ahora de que haya casos en el país.

“Esta situación obliga al Malbrán a hacer un rastreo muy importante y análisis de las cepas que le van enviado para ver si en alguna aparece esa mutación. Para hacerlo se requieren técnicas especializadas que solo se hacen en institutos de alta complejidad”, remarcó López.

Las mutaciones a las que hay que “estar muy atento” son las que podrían estar vinculadas a la proteína Spike, la cual se encuentra en la superficie del virus y le permite ingresar a las células que infecta. Es además, la que genera una respuesta inmune en los pacientes contra la enfermedad.

Chuit advirtió: “Hay que mejorar los mecanismos de control para tratar de demorar la llegada de este virus hasta que lo conozcamos mejor, porque no sabemos a ciencia cierta si estaría neutralizado por la vacuna, hasta el momento parece que sí”.