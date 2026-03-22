La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó en Argentina un nuevo tratamiento para la hemofilia A y B en pacientes que desarrollan inhibidores, una de las complicaciones más complejas de esta enfermedad. Se trata de concizumab, un anticuerpo monoclonal diseñado para prevenir episodios hemorrágicos mediante un mecanismo distinto al de las terapias convencionales.

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La hemofilia es un trastorno hemorrágico hereditario que afecta la coagulación de la sangre y puede provocar sangrados prolongados o espontáneos. En su forma más severa, los episodios pueden comprometer articulaciones, músculos y órganos internos, con impacto directo en la calidad de vida de los pacientes.

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Hemofilia: limitaciones del tratamiento tradicional y el problema de los inhibidores

El abordaje estándar de la hemofilia consiste en la administración intravenosa de los factores de coagulación faltantes: el factor VIII en la hemofilia A y el factor IX en la hemofilia B. Sin embargo, en un grupo de pacientes el organismo desarrolla una respuesta inmunológica que neutraliza estos factores, lo que se conoce como “inhibidores”.

Esta complicación reduce la eficacia del tratamiento y restringe las alternativas terapéuticas disponibles. Según datos clínicos, hasta el 30% de las personas con hemofilia A severa y entre el 5% y el 10% con hemofilia B severa presentan inhibidores.

En estos casos, el manejo de la enfermedad se vuelve más complejo y los episodios de sangrado pueden ser más frecuentes y difíciles de controlar.

Cómo actúa concizumab: un enfoque diferente para la coagulación

A diferencia de las terapias sustitutivas, concizumab no reemplaza los factores de coagulación. Su acción se basa en bloquear una proteína del sistema hemostático denominada TFPI (inhibidor de la vía del factor tisular), que regula el proceso de coagulación.

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Al inhibir esta proteína, el medicamento favorece la generación de trombina, una enzima clave en la formación de coágulos, incluso en pacientes que presentan inhibidores frente a los factores VIII o IX.

El tratamiento se administra por vía subcutánea, una vez al día, mediante una lapicera prellenada, lo que simplifica su uso en comparación con las infusiones intravenosas habituales.

Evidencia clínica: reducción significativa de los sangrados

La aprobación del fármaco por parte de la ANMAT se basó en los resultados del estudio de fase 3 explorer7, que evaluó su eficacia y seguridad en personas con hemofilia A y B con inhibidores.

Los datos mostraron una reducción del 86% en los sangrados espontáneos y traumáticos tratados en pacientes que recibieron profilaxis con concizumab. La tasa anualizada de sangrado (ABR) fue de 1,7 en el grupo tratado, frente a 11,8 en quienes no recibieron profilaxis.

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Además, en muchos casos la mediana de episodios hemorrágicos fue cero, lo que indica un control significativo de la enfermedad.

Impacto en la vida diaria de los pacientes

El impacto de la hemofilia en la vida cotidiana es considerable. Se estima que el 75% de las personas con formas moderadas o severas refiere dolor que afecta sus actividades diarias, mientras que más del 50% presenta múltiples sangrados espontáneos en períodos de seis meses.

En este contexto, la posibilidad de contar con un tratamiento preventivo eficaz, de administración sencilla y con un mecanismo independiente de los factores tradicionales representa una alternativa relevante para pacientes que hasta ahora tenían opciones limitadas.

Un avance en el abordaje de la enfermedad

Especialistas en hematología destacan que la incorporación de terapias no sustitutivas como concizumab amplía el enfoque terapéutico y permite avanzar hacia esquemas más personalizados.

El nuevo medicamento introduce un cambio en la estrategia de tratamiento al actuar sobre la regulación del sistema de coagulación, en lugar de reemplazar directamente los factores faltantes.

Su disponibilidad en Argentina abre una nueva etapa en el manejo de la hemofilia con inhibidores, un grupo de pacientes históricamente difícil de tratar.