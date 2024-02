Ola de calor: medio país sigue bajo alertas del SMN por temperaturas extrema y tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este 8 de febrero por la tarde sus alertas por temperaturas extremas y fuertes tormentas, condiciones que afectarán a la Ciudad de Buenos Aires y a diez provincias del centro y norte del país.

De acuerdo con el ranking de temperaturas que publica el SMN cada hora, a las 17 Ceres (Santa Fe) llegó a los 40,3 grados; Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco) a 39,6; Santiago del Estero a 39,3; Las Lomitas (Formosa) y Sunchales (Santa Fe) a 39; y Termas de Río Hondo a 38,8.

Alerta roja por calor extremo: afecta a la Ciudad de Buenos Aires y 10 provincias

Corrientes, Formosa, Entre Ríos, para el este de Salta; noroeste y este de Chaco; noreste y sur de Santa Fe; gran parte de Misiones, oeste, centro y este de Córdoba, noreste de San Luis, el norte bonaerense y la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense se encuentran bajo alerta roja por calor extremo, informó SMN.

El nivel de alerta roja corresponde a temperaturas "muy peligrosas" capaces de "afectar a todas las personas, incluso a las saludables", por lo que se recomienda aumentar el consumo de agua y no exponerse al sol en exceso ni en horas centrales (es decir, entre las 10 y las 16 horas).

Alerta naranja y amarilla en cuatro provincias para las próximas 24 horas

Por otra parte, el alerta de nivel naranja, que implica un "efecto de moderado a alto en la salud", alcanza el centro, oeste y este de Santa Fe y este y parte del centro de Santiago del Estero. Finalmente, el norte de Misiones, y el centro y norte de Córdoba se encuentran bajo alerta amarilla.

El nivel naranja alerta sobre temperaturas que pueden un efecto "moderado a alto en la salud". En tanto, el nivel amarillo se refiere a aquellas temperaturas que "pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, mayores de 65 años y con enfermedades crónicas.

El SMN lanzó alertas naranja y amarillo por tormentas fuertes en 17 provincias

Por otro lado, el SMN emitió alertas de nivel naranja por tormentas localmente fuertes o severas en el norte y centro de San Luis, oeste y norte de Córdoba, este, centro y parte del norte de Mendoza, este de San Juan y sur de La Rioja.

El área será afectada por tormentas que estarán acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual, según precisó el SMN.

Por el nivel naranja, que implica "fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente", el organismo nacional recomendó a la población permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios; mantenerse lejos de artefactos eléctricos y evitar los teléfonos con cable.

Además pidió que, en caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo; evitar circular por calles inundadas o afectadas; y cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese en las viviendas.

En tanto, rige un alerta amarillo por tormentas de menor intensidad para norte de la provincia de Buenos Aires, norte de La Pampa, la totalidad de Corrientes, Misiones y Formosa. Habrá tormentas sobre la mayor parte de Mendoza, con excepción de la franja cordillerana, centro, norte y sur de San Juan, centro y norte de La Rioja, oeste, este y sur de Córdoba, y oeste y centro de Santiago del Estero.

También para gran parte de Tucumán, centro de Salta, este de Jujuy, este de la provincia de Santa Fe, este de Catamarca y sur y noreste de San Luis.

"Las zonas bajo alerta amarillo tendrán tormentas, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas, con valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm", informó el SMN.

Entre las recomendaciones, el organismo pidió no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo; y prestar atención ante la posible caída de granizo.

El mundo acaba de experimentar el mes de enero más cálido jamás registrado, lo que supone el primer periodo de 12 meses en el que las temperaturas promedio superaron en más de 1,5 ºC a las de la era preindustrial, informó este 8 de febrero el servicio de vigilancia del cambio climático de la Unión Europea.

El año 2023 fue el más caluroso del planeta, según los registros mundiales que se remontan a 1850, ya que el cambio climático provocado por el hombre y el patrón meteorológico de El Niño, que calienta las aguas superficiales del Océano Pacífico oriental, hicieron subir las temperaturas.

"Es un hito significativo ver que la temperatura promedio global para un período de 12 meses supera por primera vez los 1,5°C por encima de las temperaturas preindustriales", dijo Matt Patterson, físico atmosférico de la Universidad de Oxford.

El anterior enero más cálido fue el de 2020, según los registros del Servicio de Cambio Climático de Copérnico (C3S), que se remontan a 1950.

El primer periodo de 12 meses en el que se superó el 1,5°C no significa todavía que se haya incumplido el objetivo de París, ya que el acuerdo de la ONU se refiere a una temperatura global promedio durante décadas.

Sin embargo, algunos científicos afirmaron que el objetivo de 1,5ºC ya no puede alcanzarse de forma realista e instaron a los gobiernos a actuar con mayor rapidez para reducir las emisiones de CO2 y limitar el rebasamiento del objetivo.

"Reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero es la única forma de detener el aumento de la temperatura global", declaró Samantha Burgess, subdirectora del C3S.

¿2024 podría ser aún más cálido?

Todos los meses desde junio de 2023 fueron los más calurosos del mundo jamás registrados, en comparación con el mismo mes de años anteriores.

Según los científicos estadounidenses, 2024 tiene una probabilidad entre tres de ser aún más caluroso que el año pasado y un 99% de figurar entre los cinco años más cálidos.

El Niño empezó a debilitarse el mes pasado, y los científicos indicaron que podría cambiar a La Niña a finales de este año. Aun así, la temperatura promedio de la superficie del mar fue la más alta registrada en un mes de enero.

Mientras que en el hemisferio norte es invierno, en algunas zonas de Sudamérica, que experimentan el verano del hemisferio sur, las temperaturas vuelven a ser abrasadoras.

Argentina ya soportó una ola de calor entre el 21 y el 31 de enero, mientras que la capital chilena, Santiago, informó el 31 de enero su tercera temperatura más alta jamás registrada, superando los 37°C.

