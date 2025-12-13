Cómo estará el índice de rayos UV hoy, sábado 13 de diciembre

El pronóstico del Índice de Radiación Ultravioleta (UV) para el sábado 13 de diciembre indica un panorama de riesgo muy alto a extremo para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense. Los valores máximos se situarán en torno a 11.0, categorizados como "Muy poco saludable" o "Extremo", por lo que se requiere protección especial y evitar la exposición solar prolongada entre las 10 y las 16 horas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y otros organismos alertan sobre niveles igualmente altos en diversas regiones del país. En el Norte, como Posadas (Misiones), se esperan valores de Índice UV clasificados como "Muy Alto". La recomendación de los especialistas es extremar las precauciones en todas las zonas del territorio nacional donde se presente cielo despejado o parcialmente nublado, ya que la radiación solar será intensa.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El Índice UV solar mundial (IUV) es una medida estandarizada internacionalmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos para indicar la intensidad de la radiación ultravioleta solar que llega a la superficie terrestre y su potencial para causar daños a la piel. Se expresa en una escala que comienza en 0 (cero) y, si bien no tiene un máximo, valores de 11 o más se consideran de riesgo "Extremo".

Conocer el IUV es crucial para la prevención. Cuanto más alto sea el valor, mayor es la posibilidad de sufrir lesiones en la piel y los ojos, y menor el tiempo necesario para que ocurra el daño. La escala de riesgo va de Bajo (0-2), donde la protección es mínima, a Moderado (3-5), Alto (6-7), Muy Alto (8-10) y Extremo (11+), donde se requiere tomar precauciones especiales, como buscar la sombra y minimizar la exposición en las horas centrales del día.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición excesiva a la radiación ultravioleta (RUV) del sol tiene múltiples consecuencias negativas para la salud, que van más allá de una simple quemadura solar. La OMS/OPS señala que la RUV puede causar envejecimiento prematuro de la piel, daño en el ADN y es la principal causa de varios tipos de cáncer de piel, incluyendo el melanoma (el más peligroso) y los carcinomas basocelular y escamoso.

Además de los riesgos cutáneos, la RUV afecta gravemente la salud ocular. La exposición crónica está directamente relacionada con la aparición de cataratas, que pueden provocar ceguera, siendo la OMS quien estima que un porcentaje de la carga mundial de esta enfermedad es atribuible a la sobreexposición solar. También puede causar daños agudos como queratitis y conjuntivitis actínica, así como la supresión del sistema inmunológico.

Ante los pronósticos de valores de IUV "Muy Alto" o "Extremo", la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) insisten en la necesidad de aplicar medidas de protección rigurosas. Es fundamental limitar el tiempo de exposición al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, cuando la intensidad de la radiación es máxima, y buscar activamente la sombra.

Las recomendaciones incluyen el uso de ropa protectora (camisas de manga larga, pantalones largos), sombreros de ala ancha (para proteger ojos, rostro y cuello) y gafas de sol con filtro UV que bloqueen entre 99% y 100% de las radiaciones UVA y UVB. Finalmente, es vital la aplicación generosa y frecuente de crema solar de amplio espectro con un Factor de Protección Solar (FPS) de 15 o más, incluso en días nublados, recordando que el agua y la arena reflejan los rayos UV.