El clima para este viernes 12 de diciembre estará marcado por el calor en la mayor parte del territorio argentino, con temperaturas elevadas, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el norte. Si bien en la Capital Federal y el Conurbano bonaerense se espera estabilidad, rigen alertas por tormentas y fuertes vientos en provincias del centro y norte del país.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este viernes 12 de diciembre

Para la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y sus alrededores, se pronostica una jornada de calor intenso con una máxima que podría alcanzar los 34 °C y una mínima de 19 °C. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la estabilidad será la tendencia principal, con baja nubosidad y un cielo que irá de parcialmente nublado a algo nublado.

Clima viernes 12 de diciembre

El viento se presentará con ráfagas que podrían alcanzar hasta 42 km/h, principalmente durante la madrugada, soplando desde el oeste y luego rotando hacia el sudoeste. En el área del Conurbano bonaerense las condiciones serán similares, predominando un tiempo seco y cálido, sin pronóstico de precipitaciones.

Cómo estará el clima en el resto del país

El resto de Argentina presentará condiciones de inestabilidad, especialmente en el norte. Para la provincia de Entre Ríos, el SMN emitió un alerta amarilla por tormentas, con estimaciones de precipitación acumulada que oscilarían entre 20 y 50 mm. Las tormentas podrían ser localmente fuertes.

Alerta amarilla y naranja viernes 12 de diciembre

Otras provincias también registran alertas por tormentas, entre ellas Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Formosa y Salta, según reportes del SMN. Las máximas se mantendrán elevadas en gran parte del territorio, como en Santa Rosa (32 °C), Posadas (30 °C) y Neuquén (33 °C).

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

El fin de semana traerá un cambio en las condiciones climáticas para el AMBA. El sábado 13 se mantendrá el calor, con una máxima que podría llegar a los 35°C, aunque con una baja probabilidad de tormentas aisladas. Las mínimas se ubicarán en los 23 °C en Capital Federal.

Para el domingo 14 se espera un brusco descenso de la temperatura y el regreso de la inestabilidad. La máxima descendería a 24 °C con una mínima de 19 °C, y la probabilidad de chaparrones o lluvias aumentaría considerablemente en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires.