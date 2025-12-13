Pronóstico del tiempo: cómo estará el clima este 13 de diciembre

El sábado 13 de diciembre de 2025 será el último día de la ola de calor en el centro del país, con temperaturas que alcanzarán los 33°C en la Ciudad de Buenos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada muy calurosa en casi toda la Argentina. Se espera que la inestabilidad aumente durante la tarde-noche, con el ingreso de un frente frío que provocará tormentas y un marcado descenso térmico.

El fenómeno de las altas temperaturas continuará afectando a gran parte del centro y el norte. Las tormentas aisladas, esperadas para el final del día en el AMBA, marcarán el fin del calor agobiante. Se recomienda extremar los cuidados por la alta sensación térmica y el alto índice UV, especialmente durante las horas centrales del día.

El 2025 apunta a convertirse en el segundo año más caluroso del que se tiene registro, según un estudio europeo

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este 13 de diciembre

En la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el Conurbano bonaerense, la jornada estará marcada por el calor extremo. La temperatura mínima será de 23°C, pero la máxima alcanzará los 33°C, con sensación térmica superior. El cielo estará algo nublado a parcialmente nublado, con vientos moderados y sin lluvias durante la mayor parte del día.

Hacia la noche, el SMN pronostica un aumento en la inestabilidad, con probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas, especialmente en la Provincia de Buenos Aires. Estas precipitaciones, si bien son aisladas, serán el preámbulo de un cambio drástico de tiempo para el domingo. Se aconseja estar atento a las actualizaciones de alertas.

Cómo estará el clima en el resto del país

El norte argentino (Salta, Formosa, Chaco, Corrientes) continuará con temperaturas muy elevadas, rondando los 35°C a 38°C, sin grandes cambios en las condiciones. En la región de Cuyo y el Noroeste, las máximas también serán altas, superando los 34°C, aunque con menor inestabilidad prevista para este sábado.

En el sur del país (Patagonia), el clima será más fresco y ventoso. En el norte de la Patagonia, las temperaturas pueden llegar a los 30°C, pero en el extremo sur las máximas se mantendrán por debajo de los 20°C, con probabilidad de lluvias aisladas. La humedad será baja en gran parte del centro del país, lo que aumenta el riesgo de incendios.

Qué es El Niño-Oscilación del Sur, que provocará inundaciones y tormentas de mayor intensidad

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

El domingo 14 de diciembre será el día del cambio radical en la Argentina central. El frente frío ingresará plenamente, provocando tormentas fuertes y lluvias durante todo el día en CABA y el Conurbano bonaerense. Las temperaturas caerán drásticamente, con una máxima que no superará los 24°C en el AMBA y mínimas de 19°C.

Para el lunes 15 de diciembre, se espera una mejora en las condiciones, con cielo nublado y temperaturas frescas en el centro, con mínimas de 17°C y máximas de 26°C. El norte del país comenzará a experimentar el descenso de temperatura, aunque las tormentas y la inestabilidad persistirán, manteniendo la probabilidad de Alertas Amarillas por lluvias.