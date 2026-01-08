La miliaria es una enfermedad cutánea que se presenta como un sarpullido rojizo que emerge encima de la piel y se produce al padecer una afección en los conductos sudoríparos, producto de la permanencia prolongada en ambientes con alta humedad o exposición a altas temperaturas. La erupción varía, según el tipo de variante de la cual se trate: cristalina, roja, pustulosa y profunda. Cada una de ellas, marca un nivel de gravedad determinado.

La irritación por calor o también denominada como “sudamina” sobre la dermis puede desencadenar en una infección secundaria, comúnmente causada por estafilococos, termorregulación deteriorada e hiperhidrosis en zonas no afectadas.

Alerta por barigüí en el AMBA: qué es la "mosca negra", por qué aparece y cómo cuidarse de sus picaduras

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La hiperhidrosis es una sudoración excesiva que no siempre está vinculada con el calor o la realización de actividad física. Es la transpiración anormal, mucho más de lo realmente necesario, para regular la temperatura corporal que afecta a: manos, pies, axilas y la cara.

Qué es la miliaria, y cuáles son las cuatro variantes en las que se presenta la enfermedad

Su mecanismo de acción es el bloqueo de los poros de la piel, impide la transpiración y provoca inflamación, producto de la acumulación subcutánea de sudor. Si bien no se ha comprobado la causa directa, se identificaron distintos factores que inciden en su aparición.

¿Cuáles son las cuatro variantes de la miliaria y qué nivel de gravedad presenta cada una?

- Cristalina: es la más común, afecta los conductos sudoríparos de la epidermis provocando la aparición de ampollas. Muestra vesículas asociadas a los conductos sudoríparos dentro o justo debajo del estrato cutáneo de la epidermis.

Las ampollas suelen estar ampliamente distribuidas en la cabeza, el cuello y la parte superior del tronco. Las vesículas se rompen fácilmente, dejando una escama similar al salvado.

Cómo armar un kit de repelentes y qué hacer ante la presencia de mosquitos transmisores de dengue

- Roja: afecta zonas cutáneas más profundas, manifestándose con erupciones rojizas que producen comezón y sensación de hormigueo.

- Pustulosa: cuando las lesiones de la miliaria roja se tornan purulentas.

- Profunda: es la menos frecuente, afecta la dermis, provocando el surgimiento de lesiones internas que se ven en el exterior como erupciones duras de color rojizo. Se manifiesta como pápulas profundas asintomáticas, de color carne y un diámetro de 1 a 3 milimetros, que suelen aparecer en el tronco y las extremidades del cuerpo.

Cómo saber si debo vacunarme contra la fiebre amarilla antes de viajar

Qué es la miliaria

Cuáles son los síntomas de la miliaria

-Dolor intenso en las erupciones

- inflamación y calor en las áreas lesionadas

- Fluidos purulentos que emanan de las ampollas

- Ganglios linfáticos inflamados

- Fiebre

- Escalofríos

Dentro de las causas directas que pueden generar miliaria en el cuerpo de una persona se han detectado seis factores comunes: falta de desarrollo de los conductos sudoríparos, clima con calor excesivo, humedad alta en el ambiente, ejercicio físico intenso, utilización de artefactos o dispositivos que generen altas temperaturas o haber estado postrado en una cama durante períodos prolongados.

La miliaria suele afectar habitualmente a bebés durante el período neonatal y a pacientes hospitalizados que se encuentran sobre colchones impermeabilizados.

PM