A la espera del decreto sobre la restricción nocturna, Mendoza y Córdoba no adhieren y CABA analiza variantes

El Gobierno publicará, en las próximas horas, un decreto para restringir la circulación nocturna en Argentina que comenzaría a regir este viernes 8 de enero de 2021, para frenar la segunda ola de coronavirus. Sin embargo, Córdoba, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires buscarían quedarse al margen de esta medida.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero había adelantado la decisión del Gobierno durante un acto en el Instituto Malbrán ante la suba de casos en el país. "No hay que dejarse llevar por la foto de un día, sino tener una mirada sistémica: no hay que mirar solamente la cantidad de casos. Si esto se sigue acentuando, vamos a tomar las decisiones que tengamos que tomar. No va a haber especulación electoral", dijo Cafiero.

Entre las limitaciones se encuentra la de restringir la circulación nocturna: está en discusión el horario, pero la restricción sería de 23 de la noche a 6 de la mañana. Además, se volverá a acotar a diez el número de personas en reuniones, que ahora deberán ser durante el día.

En tanto, podría haber nuevas restricciones en viajes al exterior tras el cierre parcial de las fronteras. En ese sentido, se reforzará, a su vez, el test de PCR para los traslados aéreos entre provincias.

El Gobierno busca evitar que las limitaciones generen una nueva caída a la actividad económica como la ocurrida en los primeros meses de la cuarentena de 2020, y también se apunta a mantener las vacaciones y la actividad en centros turísticos.

Córdoba

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, había expresado que su provincia no aplicará las medidas que dispondrá el Gobierno nacional y que, en cambio, mantendrá el mismo esquema que ya venía aplicando a los locales comerciales y la actividad nocturna. "Vamos a seguir con el sistema de trabajo con el cual veníamos hasta hoy. La actividad productiva industrial está las 24 horas abierta, los comercios pueden funcionar hasta las 23 y los bares y restaurantes siguen con posibilidad de funcionar hasta la 1 y desde las 6", aseguró.

El mandatario provincial anunció que buscará incrementar los testeos y la cantidad de camas para "prepararse para la segunda ola". "Han solicitado la aplicación verano 221 mil personas de otras provincias. Precisamos hacer más testeos, hemos trabajado con los municipios para llegar a los 15 mil testeos diarios", expresó el gobernador.

Mendoza

La provincia de Mendoza, gobernada por Juntos por el Cambio, pediría tener margen para poder decidir si se suma o no al toque de queda sanitario, aunque había sido pionera en implementarlo. El gobernador Rodolfo Suárez le planteó al presidente Alberto Fernández, en una reunión con mandatarios provinciales, que en Mendoza no sería necesaria la medida porque no se han disparado los casos y las camas críticas Covid están ocupadas en el rango esperado.

La provincia cuyana había dispuesto en julio el alerta sanitario de 23:30 a 5:30 y en noviembre de 1:30 a 5:30, hasta que en diciembre pasado se liberó la circulación, con el objetivo de prepararse para el turismo, que ahora empieza a repuntar.

La Federación Económica de Mendoza (FEM) dijo que los comerciantes de la provincia "no tienen por qué pagar las consecuencias de lo que sucede en las playas bonaerenses" al rechazar la posibilidad de implementar restricciones de circulación por el incremento de casos de coronavirus y pedir que sólo se aplique en las jurisdicciones que lo requieran sanitariamente.

Ciudad de Buenos Aires

Por su parte, la Ciudad propone cerrar bares y restoranes de 23 a 6, pero mantener la posibilidad de trasladarse libremente. Con esta diferencia, la administración porteña coincide en cerrar anticipadamente los locales nocturnos pero disiente con las restricciones en la circulación como medida para contener la suba de casos de coronavirus.

Las nuevas diferencias con Nación llegan en un momento particular, con el propio jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, contagiado de Covid-19 y aislado en su domicilio. Salvo en el arranque de la estricta cuarentena, donde había sintonía total entre Larreta y Fernández, luego aparecieron diferencias sobre cómo encarar las restricciones motivadas por la quita de la coparticipación al distrito.

El Gobierno de la Ciudad quiere seguir la evolución de casos para decidir las medidas y llevarle la propuesta al Presidente. Según lo adentatado por el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, en la conferencia de prensa de ayer la escalada de casos se debe al relajamiento que hubo por las fiestas y los feriados que precedieron al fin de año.

CI/FeL