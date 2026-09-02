A solo 3 meses de comprar Transener, los Neuss ya habrían recuperado más del 66% de lo que pagaron por la empresa

Se conoció información inesperada que coloca en el eje del debate público a los hermanos Neuss, porque los empresarios habrían pagado más de dos tercios de la compra de Transener con dinero que la propia compañía transportadora de energía eléctrica ya poseía.

Según Ámbito Financiero, la operación de adquisición se realizó el pasado mes de mayo, cuando Economía vendió la participación que Energía Argentina S.A. (ENARSA) tenía en Citelec, controlante de Transener, por la suma de 356,1 millones de dólares, dinero que aportó Edison Transmisión, del Grupo Edison, que integran Patricio y Juan Neuss; y Genneia.

Transener

Hace pocos días, se realizó el traspaso final de acciones. De acuerdo al medio antes citado, al hacerse cargo de la firma, los nuevos propietarios se enteraron del dinero que había disponible en caja y ordenaron repartir 253.535.989.514 pesos en efectivo.

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Según Ámbito Financiero, en un comunicado del día 27 de agosto, Transener informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que se resolvió, esa misma fecha, repartir los más de 253 mil millones a través de la “desafectación parcial de la cuenta de reserva destinada al pago de futuros dividendos”.

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Al día siguiente, Genneia informó a la CNV que se había “perfeccionado la transferencia” de la participación de ENARSA en Citelec a favor de Transmisión Eléctrica SA, la sociedad de la que forman parte junto a Edison Transmisión, de los hermanos Neuss. Esta novedad se conoció a través del portal La Política Online.

La suma que se repartió es aproximadamente las dos terceras partes (66%) de los fondos que Edison Transmisión, de los Neuss, y su coadjudicataria, le abonaron al Estado para hacerse cargo de Transener.

El dinero, que, hasta la semana pasada, seguía dentro de la compañía era una reserva acumulada obtenida de las ganancias logradas en ejercicios anteriores.

Según La Política Online, en una asamblea celebrada el pasado 30 de abril, Transener aprobó colocar 522.590 mil millones de pesos en una reserva de futuros dividendos, pero ahora el nuevo directorio repartió prácticamente el 50% de ese dinero entre los nuevos accionistas que acababan de hacerse cargo de la firma.

Más información sobre lo que ocurrió en Transener

Econo Journal suma más información sobre lo ocurrido en Transener. Según este portal, la decisión de repartir ese dinero estaba prevista desde abril y era parte de una movida que impulsaba el propio gobierno de Javier Milei con el fin de maximizar el valor de venta conseguido por la privatización de la participación accionaria del 50% que Enarsa tenía en la empresa.

Javier Milei

Durante los primeros meses de este año se estudió la opción de que Transener distribuyera una porción de sus fondos acumulados, pero Tristán Socas, presidente de Enarsa y representante del Estado argentino en el Directorio de Transener, habría sido quien habría sugerido postergar la liquidación hasta que terminara el proceso de privatización, indica el medio antes citado.

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Econo Journal detalla que Citilec recibirá 89 millones de dólares, de los cuales, aproximadamente 44,5 millones serían para Pampa Energía y el resto se dividirá entre Genneia y Edison Energía.

Qué es Transener

En su página web, se define como una “compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión, líder en el servicio público de transporte de energía eléctrica en extra alta tensión en la República Argentina”.

Y luego añade que, “como operadora de la red nacional, Transener está integrada por casi 12.400 kilómetros de líneas de transmisión, adicionando los 6.228 kilómetros de líneas que componen la red de su controlada, la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires Sociedad Anónima Transba S.A”.