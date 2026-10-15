Alerta amarilla por tormentas en CABA: cuándo llegarían las lluvias fuertes y qué se espera

La Ciudad de Buenos Aires está bajo alerta amarilla por tormentas para la tarde de este jueves 15 de octubre, de acuerdo con el aviso del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundido por la agencia Noticias Argentinas. El pronóstico anticipa chaparrones y tormentas de distinta intensidad, con la posibilidad de que algunas sean puntualmente fuertes.

Cuándo llegan las lluvias a Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 15 de octubre

El fenómeno estará acompañado principalmente por lluvias abundantes en períodos cortos, aunque también podría registrarse caída ocasional de granizo pequeño y actividad eléctrica. La advertencia pone el foco en la intensidad que pueden alcanzar las precipitaciones en determinados sectores de la Capital Federal.

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Tormentas en Buenos Aires: cuánta lluvia se espera

Según el parte meteorológico, los acumulados previstos se ubican entre 20 y 40 milímetros, con la posibilidad de superar esos valores de manera localizada. Ese rango corresponde a la precipitación estimada para el episodio y no implica que todos los barrios vayan a recibir la misma cantidad de agua.

La tarde es la franja señalada por la alerta. La información difundida no establece una hora exacta para el comienzo de las tormentas ni precisa qué sectores de la Ciudad podrían concentrar los fenómenos más intensos.

El carácter puntual de las tormentas fuertes también supone que las condiciones pueden variar dentro del territorio porteño. Por eso, el aviso debe interpretarse como una advertencia para el área alcanzada, sin dar por hecho que el granizo o las precipitaciones más abundantes se producirán en todos los barrios.

Qué significa la alerta amarilla del SMN

El nivel amarillo advierte sobre fenómenos meteorológicos que pueden provocar daños y generar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas. Dentro del sistema del SMN, esta categoría requiere mantenerse informado y prestar atención a la evolución de las condiciones.

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En este caso, la combinación prevista incluye lluvias intensas, actividad eléctrica y eventual granizo pequeño. El Gobierno porteño explica que las alertas por tormentas contemplan fenómenos como precipitaciones intensas, ráfagas o granizo cuando representan un riesgo para la población.

Recomendaciones ante las lluvias y el posible granizo en CABA

Ante este escenario, una de las principales recomendaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es no circular por calles anegadas. También aconseja retirar de ventanas y balcones las macetas, sillas y otros objetos que puedan caer a la vía pública por acción del viento.

Las precauciones incluyen revisar los tendederos y asegurar los materiales que se encuentren en obras de construcción, entre ellos chapas, ladrillos y tirantes. El objetivo es evitar que los elementos sueltos puedan desplazarse y causar lesiones o daños.

Otra indicación es no manipular artefactos eléctricos que hayan estado en contacto con el agua. Esta medida cobra especial relevancia si las precipitaciones provocan ingreso de agua en viviendas, comercios u otros espacios.

Para favorecer el funcionamiento de los desagües, las autoridades también piden no arrojar latas, botellas ni otros residuos en la calle. La acumulación de basura puede obstruir los sumideros y dificultar el escurrimiento del agua durante las lluvias.