El Niño desata un feroz temporal en Santiago de Chile: voladura de techos, inundaciones y fuertes granizos

El fenómeno de El Niño volvió a paralizar Santiago de Chile este martes, dejando calles anegadas, destrozos estructurales y el desplome de techos en edificios. Las severas tormentas eléctricas e intensas precipitaciones afectaron con particular virulencia al centro y sector oriente de la ciudad, lo que obligó a decretar la alerta roja en la Región Metropolitana.

El embate del clima se produce a menos de una semana de que un aluvión azotara la comuna de Las Condes. Según muestran los datos de las autoridades chilenas, el ciclo de temporales activos desde mitad de año causó la muerte de al menos 16 personas y un saldo de más de 3.000 damnificados en el territorio andino.

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Frente a la gravedad del escenario, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile (Senapred) activó la máxima para la capital chilena. Por su parte, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) extendió la advertencia a toda la franja central del país, desde la región de Coquimbo hasta Biobío.

Torbellinos y destrozos colapsan la Terminal Sur el Metro capitalino

Uno de los momentos de dramatismo se vivió en la Terminal Sur de la Estación Central, donde un torbellino desprendió y voló los techos de la estructura. Las chapas y vigas metálicas cayeron de manera directa sobre el patio de estacionamiento de los micros.

La infraestructura del transporte público capitalino también sufrió duros reveses debido al ingreso del agua. Las autoridades informaron que el Metro debió alterar su funcionamiento en estaciones clave de su línea temporal.

El fenómeno afectó de modo persistente a las comunas de Santiago, Providencia, Macul, Ñuñoa y toda la franja precolombina de la precordillera

También se registró una violenta caída de granizo que llegó a cubrir el suelo de capas espesas. El fenómeno afectó de modo persistente a las comunas de Santiago, Providencia, Macul, Ñuñoa y toda la franja precolombina de la precordillera.

En paralelo, los servicios básicos sufrieron fuertes interrupciones. De acuerdo a las cifras oficiales proporcionadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), más de 36.000 hogares quedaron a oscuras producto del corte de suministro de energía.

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"Están activadas todas las instituciones de emergencia para que puedan acudir en ayuda de personas, vehículos o casas afectadas. Está todo el aparato de emergencia atento y trabajando en esta situación de clima", confirmó el ministro del Interior chileno, Claudio Alvarado.

Los especialistas en meteorología atribuyen la persistencia e intensidad de estas tormentas a los efectos globales del fenómeno de El Niño. Esta condición climática alteró los patrones habituales de lluvia en la cuenca del Pacífico, desencadenando desbordes masivos de ríos, inundaciones sistemáticas y perjuicios en la infraestructura chilena.