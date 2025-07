Alexa tenía apenas 15 años cuando un accidente en las Altas Cumbres cambió su vida para siempre. El 29 de octubre de 2022 viajaba junto a su amiga Marina y la docente Alejandra Bengoa rumbo a un recital en Córdoba. El trayecto terminó en tragedia: su auto fue embestido de frente por un BMW conducido por el entonces legislador Oscar González. Alejandra murió en el acto. Marina resultó gravemente herida. Y Alexa quedó parapléjica. Hoy, con 17 años, Alexa sigue luchando por su recuperación, mientras espera justicia.

En una entrevista con el canal El Doce, luego de conocerse que González enfrentará un juicio oral por homicidio culposo y lesiones gravísimas, Alexa fue contundente: "No lo perdono por lo que hizo, porque afectó a mi amiga, a su familia y a mi vida. Pero puedo decir que nada me va a detener".

El accidente en el que González las embistió de frente

Durante una entrevista con el medio La Voz del Interior, Alexa reconstruyó lo ocurrido aquel 29 de octubre: "Desde hacía como un mes habíamos planeado ir con Marina y una amiga más al recital de Cuarteto de Nos. Íbamos por nuestro carril, tranquilas. Alejandra manejaba. No había autos. Escuchábamos música, pero no tan fuerte".

Según relató, el momento previo al impacto fue fugaz e irrepetible: "Alejandra gritó ‘¡ay, hijo de puta!’. Levanté la mirada y vi un auto negro irse encima de nosotras. Después, mi cabeza se nubló". En ese instante comenzó un calvario físico y emocional que aún continúa.

Alexa sufrió una grave lesión en la médula espinal. "Se dañó mi espalda. Mi médula tuvo un estirón y se desconectó de acá para abajo", explicó. Desde entonces no volvió a caminar. "Desperté en el hospital y no sentía nada. Pensé que era un shock, que iba a pasar. Pero el tiempo pasaba y no recuperaba sensibilidad. Luego me dijeron que era una lesión medular".

Alexa disparó contra González: “Nosotras agonizábamos y él solo estaba parado esperando que lo recojan”

El testimonio de Alexa también pone el foco en la actitud del exlegislador. En esa misma entrevista con La Voz del Interior, detalló: "A González no lo vi. Me dijeron que estaba ahí, parado. No se acercó, no ayudó. Nosotras estábamos echadas agonizando y él solo estaba esperando a que lo recojan".

Las ambulancias, según recuerda, tardaron más de una hora. "Parecía una eternidad. Yo pensaba 'esto no puede estar pasando'. Fue en un pueblo tranquilo. Me parecía absurdo".

El relato también incluye el recuerdo de su amiga Marina y de la docente que perdió la vida. "Marina gritaba de dolor. Su madre suplicaba que la ayuden. Nunca debimos pasar por eso. Alejandra también tenía muchas secuelas. La escena fue horrible".

Una vida marcada por la lucha

Alexa reveló que a pesar de las secuelas físicas, mantiene intacta su determinación. "Sí, tengo esperanza de volver a caminar. Todos me dicen que lo lograré. Y yo también lo creo. Me encantaría volver a correr, a caminar cerca del río, a bailar. Extraño mucho la escuela, a mis compañeros, las clases. Todo".

También aseguró que, incluso si ese momento no llega, no se rendirá: "Si no vuelvo a caminar, no me dejaré vencer por nadie ni por nada. Nunca perderé la fe, eso te lo aseguro".

La joven confiesa que el impacto emocional del accidente fue enorme. "No es una pesadilla. Es peor. Porque al menos de las pesadillas despertás".

Justicia, memoria y perdón

Sobre el proceso judicial, Alexa fue clara: "Solo espero que los temas legales se manejen como corresponde. Como es justo. Que todo salga bien".

Si bien afirma ser cristiana y creer en el perdón, diferencia con claridad el plano espiritual del legal: "No lo perdono, no todavía. Porque afectó nuestras vidas. Pero puedo seguir adelante. Haré justicia por Marina, por Alejandra y por mí".

La causa contra González se aceleró en los últimos meses, luego de que la Justicia rechazara el pedido de suspensión del juicio a prueba (probation) solicitado por su defensa. Ahora, el exlegislador deberá sentarse en el banquillo de los acusados y enfrentar el juicio oral por el trágico choque que dejó una muerte, múltiples heridas, y una familia quebrada.

