Alexa necesita 25 millones mensuales de por vida: su familia rechaza la probation de Oscar González

En una postura similar a la de la familia de la docente Alejandra Bengoa, fallecida en el choque ocurrido en octubre de 2022 en las Altas Cumbres, Gustavo Álvarez, padre de Alexa, una de las adolescentes sobrevivientes, también rechazó categóricamente la propuesta de probation presentada por la defensa de Oscar González.

En una extensa entrevista en el programa Última Pregunta de Radio Continental Córdoba, Álvarez calificó la solicitud como "un intento de compra de silencio, esta vez judicializada" y denunció que representa la tercera ocasión en que González intenta lo mismo desde el día posterior al siniestro vial fatal.

"Oscar González se burla de nosotros": la familia Bengoa rechaza un acuerdo económico

"En estos casi tres años tuvimos tres instancias en las cuales González, a través de su gente, de sus contactos, sus allegados familiares, intentó comprar nuestro silencio", declaró Álvarez, quien detalló que los primeros intentos ocurrieron cuando aún no se sabía si las víctimas sobrevivirían.

Álvarez criticó duramente la solicitud de probation, al indicar que el ofrecimiento se realiza sin una valoración completa de las necesidades de Alexa. Explicó que la propuesta económica no puede cubrir las necesidades reales de atención médica de su hija.

"Entre 20 y 25 millones de pesos por mes" es lo que requiere el sostenimiento de la salud física y emocional de la adolescente de 17 años, costos que deberán mantenerse "de por vida", aseguró el hombre.

Alexa, que perdió sensibilidad y motricidad en sus extremidades inferiores, necesita cuidados especializados que incluyen seis procedimientos urinarios diarios mediante sondas, acompañamiento terapéutico permanente y una extensa lista de insumos médicos.

Gustavo Álvarez fue tajante en su demanda de justicia: "Una condena ejemplar como corresponde". Rechaza cualquier monto económico, ya que para su familia la prioridad es la salud y el bienestar de la adolescente, no una indemnización.

La búsqueda de justicia

Álvarez desestimó la afirmación del abogado defensor de González, Pedro Despouy Santoro, respecto a que la probation no implica asunción de responsabilidad por los hechos. "Si no quieren asumir una responsabilidad de culpa, ¿para qué están ofreciendo dinero? No tiene sentido", manifestó el papá, al tiempo que exigió un juicio oral y público para establecer responsabilidades penales.

También denunció la parcialidad del sistema judicial y le adjudicó "responsabilidad civil” al gobierno de Córdoba y al por entonces gobernador, Juan Schiaretti. “Hoy el exgobernador está esperando para ver si lanza su candidatura, cuando también es responsable de esto", manifestó con indignación.

El querellante denunció "violencia institucional" por parte del gobierno provincial, el poder judicial y la Legislatura, acusándolos de otorgar impunidad al exfuncionario.

El contexto legal actual

La propuesta de probation presentada por González ofrece una "suma altamente millonaria" según su abogado defensor, Pedro Despouy Santoro, quien aclaró que no implica reconocimiento de culpabilidad. Sin embargo, el abogado querellante Germán Romero Marcón ya había anticipado el rechazo de las familias.

El juez Santiago Camogli, de los tribunales de Villa Dolores, deberá definir próximamente la fecha de audiencia para resolver la propuesta. González se encuentra actualmente con prisión domiciliaria, imputado tanto por "homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas" como por "enriquecimiento ilícito" en una causa federal paralela.

El siniestro vial ocurrió el 29 de octubre de 2022 en el Camino de las Altas Cumbres, donde la camioneta BMW X1 conducida por González impactó frontalmente contra el Renault Sandero en el que viajaban la docente Alejandra Bengoa -quien murió en el acto- y las dos adolescentes. El caso continúa generando controversia por las irregularidades documentales del vehículo y la licencia de González.