Argentina enviará semillas de quinua al espacio para estudiar su resistencia a condiciones extremas

En un nuevo paso dentro de la investigación científica aplicada al espacio, la Argentina enviará semillas de quinua fuera de la Tierra con el objetivo de estudiar su comportamiento en condiciones extremas. La iniciativa forma parte de un acuerdo internacional entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Orion Space Generation Foundation, y prevé el lanzamiento de una cápsula experimental durante el segundo trimestre de 2026.

El experimento apunta a analizar cómo responden los sistemas biológicos frente a variables propias del ambiente orbital, como la radiación cósmica, la microgravedad y las variaciones térmicas abruptas. Se trata de factores que no pueden reproducirse con exactitud en la Tierra y que resultan determinantes tanto para la investigación científica como para futuras misiones espaciales.

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El INTA aportará semillas de quinua variedad Morrillos (Chenopodium quinoa), un material genético desarrollado y conservado a lo largo de más de una década de estudios agronómicos. Esta selección no es casual: la quinua es una planta originaria de los Andes reconocida por su notable capacidad de adaptación a entornos adversos.

Su resistencia a la salinidad, la sequía y las amplitudes térmicas la posiciona como un modelo ideal para evaluar la tolerancia biológica en contextos de estrés extremo. Además, su alto valor nutricional la convierte en un recurso estratégico tanto para la seguridad alimentaria en la Tierra como para posibles sistemas de producción en misiones espaciales de larga duración.

“Es una especie extremadamente resiliente. Puede crecer en ambientes con condiciones muy exigentes, lo que la vuelve especialmente interesante para este tipo de estudios”, explicó el investigador del INTA, Lucas Guillén, al referirse a la elección del cultivo.

El envío de estas semillas permitirá observar posibles modificaciones a nivel fisiológico, genético y estructural tras su exposición al entorno espacial. Una vez finalizada la misión, el material será recuperado para su análisis en laboratorio, donde se evaluarán cambios en la germinación, el crecimiento y la respuesta al estrés.

Los resultados podrían tener aplicaciones directas en la agricultura, especialmente en un contexto global marcado por el cambio climático. Comprender cómo reaccionan las plantas a condiciones extremas podría facilitar el desarrollo de cultivos más resistentes y adaptados a escenarios de escasez de agua, suelos degradados o temperaturas variables.

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Al mismo tiempo, este tipo de investigaciones se vincula con los desafíos de la exploración espacial. La posibilidad de cultivar alimentos fuera del planeta es uno de los aspectos clave para misiones tripuladas de larga duración, como las que proyectan agencias internacionales hacia la Luna o Marte.

La participación argentina en este proyecto también refleja un creciente interés por integrar la ciencia local a iniciativas globales vinculadas al espacio. A través del INTA, el país aporta no solo conocimiento técnico, sino también recursos biológicos con potencial científico y estratégico.

En este sentido, la quinua —un cultivo ancestral de América del Sur— se proyecta ahora como una pieza clave en investigaciones de vanguardia. Su viaje al espacio no solo busca responder preguntas científicas, sino también abrir nuevas posibilidades para el futuro de la producción de alimentos en contextos extremos.

Con esta misión, la ciencia argentina suma un nuevo capítulo en la exploración de los límites de la vida y la adaptación, llevando un cultivo emblemático de la región más allá de la atmósfera terrestre.