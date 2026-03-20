Waldo Wolff: “Irán está en guerra con Argentina desde hace treinta años"

En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el legislador porteño Waldo Wolff aseguró que “no queremos la guerra, pero ya la tenemos” y describió un clima de violencia creciente: “Hay gente que cree que tiene derecho a insultar y después a agredir físicamente”. Además, relató las amenazas recientes contra su familia y advirtió sobre un “caldo de cultivo exacerbado” que habilita este tipo de situaciones.

Waldo Wolff es un licenciado en administración de empresas y político que actualmente se desempeña como legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es miembro de la Legislatura porteña por el bloque Vamos por Más, con mandato hasta diciembre de 2029. Desde 2015 hasta 2022 ocupó una banca como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por Cambiemos. De 2023 a 2025 se desempeñó como ministro de Seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, designado por Jorge Macri; además, fue vicepresidente de la DAIA.

¿Cómo vio el acto del PRO con Mauricio Macri a la cabeza ayer?

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Lo vi necesario y acorde al momento que nos toca vivir. Somos un partido político, veníamos de todo un año complejo en cuanto al nuevo reordenamiento político que había en la Argentina, que hay en la Argentina, y celebro que hemos hecho un acto político donde hubo más de 3000 dirigentes de todo el país, de distintos cargos, de distintos niveles, donde pudimos refrescar algunos conceptos y tener esa identidad de partido que tenemos, y que son estos los momentos, por ahí, en los que uno no está en el poder a nivel nacional, más allá de que tenemos tres provincias donde gobierna nuestro signo político: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chubut y Entre Ríos.

Tengo entendido que ayer detuvieron a una persona que estaba efectuando amenazas contra usted, contra su familia en redes sociales. ¿Es correcto?

Sí, la detuvo la Policía de la Ciudad, una persona que me había dirigido mensajes a través de Instagram, privadas a mí, a mi familia, diciendo que iba a violar y a matar a mis hijos. Así que hicimos la denuncia correspondiente y, por suerte, las instituciones funcionaron muy bien: lo detuvieron y está dando explicaciones ante la Justicia.

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¿Y cuál sería el fin? ¿A qué lo atribuye, este tipo de locura?

Locos hay siempre. Yo soy una persona que fija posiciones políticas contundentes y hay gente que se cree con derecho a que, como no piensa como yo creen que tienen derecho a amenazarlo porque no piensan como uno. A veces son cositas menores, si uno las deja pasar. Esto no fue en X. Esto fue en Instagram y además fue por privado, por un mensaje privado, no solo a mí sino que fue a mi familia.

Entonces, ¿a qué tipo de declaraciones usted le asigna que generaron esa reacción?

Además de decirme barbaridades, insultos y decir que iba a matar y violar a mis hijos, por supuesto tuvo actitudes antisemitas: “judío de mierda”, cosas que habitualmente ponen. Hay un caldo de cultivo exacerbado y,, puede tener expresiones antisemitas que las repudio. Ahora, de pasar una expresión antisemita, que está mal y que también es un delito, a decir que va a venir a mi casa y que va a violar a mis hijos y a matarme… bueno, eso ya ni siquiera reviste el carácter de luz amarilla o warning. Pero hay una exacerbación del derecho que alguien se cree, porque piensa distinto: puede primero insultar y después agredir físicamente a otro. Sí, hay un clima.

Me gustaría su opinión sobre lo que está pasando en este momento con Irán.

Estamos asistiendo, para mí, al cambio más grande en cuestiones geopolíticas desde la caída del Muro de Berlín: un reordenamiento donde todo un sector del mundo se da cuenta y tiene la posición de que la matriz del terrorismo internacional está en la República Islámica de Irán, que ha financiado a sus proxies como Hezbollah en el sur del Líbano, Hamas en Gaza, los hutíes en Yemen, y tanto Israel como Estados Unidos, los dos fueron atacados, porque Estados Unidos también fue atacado en su momento el 11 de septiembre, financiado por Irán en aquel entonces la rebelión musulmana y Bin Laden, entendieron que hay que terminar con esto. Y lo ha entendido la enorme mayoría del mundo.

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Fíjese usted que el silencio de todo el mundo árabe es toda una línea. Israel tuvo conflicto con ciertos sectores del mundo árabe, en el 67, en el 73, en la guerra del Líbano, y de alguna manera tenía aliados. En este momento todo el mundo árabe que ha sido atacado por Irán, porque han atacado Emiratos Árabes Unidos, están unidos tanto Abu Dhabi como otras ciudades, y Omán y Arabia Saudita quieren vivir en paz.

Por eso se habían firmado, antes de lo que fue el atentado del 7 de octubre del 23, los pactos Abraham, donde ya Estados Unidos e Israel convivían y conviven en paz con otros países. Irán no: Irán tiene una posición totalmente ultra de destruir a todo el mundo no fundamentalista radical chiita, y han tomado cartas en el asunto para terminar, una vez por todas, con esto Israel y Estados Unidos.

¿Cómo imagina que evoluciona esto a lo largo de este año?

Es difícil, pero yo entiendo de que va a mejorar. Pueden empeorar antes de mejorar, pero en algún momento hay que terminar, y veo a todo el mundo interesado en que termine. Nadie está contento con un grupo de locos fundamentalistas, porque no son los iraníes: es el régimen iraní, que esta semana colgó a tres disidentes, uno de ellos excampeón olímpico de lucha, de 19 años, por haber hecho una protesta respecto del régimen.

No quieren que maneje ese régimen loco, fundamentalista, el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo y el 30% del gas del mundo, desde los intereses económicos. Así que yo entiendo que esto se va a terminar, se tiene que terminar, y no queriendo la guerra, en algún momento hay que descabezar a quienes se encargan de fomentar este tipo de acciones en todas partes del mundo.

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¿Imagina alguna posibilidad de Irán, a pesar de su debilidad, de realizar ataques terroristas fuera de su país, bien lejos, como sucedió en Argentina, que pueda suceder nuevamente, o cree que ya las fuerzas que tienen se lo impiden?

Hay una frase de Woody Allen que dice: “Que yo sea paranoico no quiere decir que no me estén siguiendo”. Yo creo que no tiene fuerza. Ahora, ellos también fomentan este clima de algún loquito que pueda agarrar un auto y hacer un atropellamiento, un arma y hacer un atentado. Eso viene existiendo. Si me permite, porque estos días desperté polémica. Me preguntaron y dije que Argentina ya estaba en guerra con Irán. Y entonces salieron todo un grupo de ultraderechosos, muchos vinculados a un nacionalismo con Z ultracatólico a decir: “No queremos la guerra”. No, yo tampoco la quiero. Nosotros la tenemos.

Hace 30 años, como judío argentino, llevo a mis hijos a un colegio y tengo seguridad, porque nos atacó Irán, y tengo pilotes antibomba porque nos atacó Irán. ¿Quiero la guerra? No, por supuesto que no la quiero. Pero, hay un grupo de argentinos que profesamos la religión judía que hace 30 años nos levantamos cada mañana sabiendo que podemos tener un atentado de Irán, porque ya lo hemos tenido.