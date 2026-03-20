Cambios en Venezuela, críticas a Trump y la guerra en Irán:

Ayer fue designado en Venezuela el sucesor y reemplazante del tenebroso Padrino López, el ministro de Defensa que venía del gobierno de Maduro y que tenía orden de captura en Estados Unidos con una recompensa de 15 millones de dólares. Finalmente lo echaron, con sectores celebrando la decisión, ya que estaba involucrado en actividades vinculadas al narcotráfico.

En su lugar fue nombrado Gustavo González López, un perfil similar, cuya tarea fue estar al frente del SEBIN, el servicio de inteligencia venezolano, también señalado por su accionar represivo. Se trata de una figura asociada a encarcelaciones, torturas y asesinatos.

Este movimiento se habría realizado bajo el visto bueno de Estados Unidos, en un contexto donde Delcy Rodríguez mantiene fuerte influencia dentro del esquema de poder. Los antecedentes de este funcionario están marcados por la impunidad, ya que no es la primera vez que ocupa cargos de este tipo.

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EEUU pierde su estatus de democracia liberal y enciende alertas globales

Este tipo de decisiones muestra hasta qué punto la perspectiva democrática de Venezuela sigue estando muy lejos, mientras el país negocia con Estados Unidos y, al mismo tiempo, los peores exponentes del chavismo continúan vigentes e incluso ascienden dentro del poder.

Estados Unidos, los ovnis y una decisión que genera polémica

En paralelo, en Estados Unidos se conoció que la Casa Blanca registró un sitio web vinculado a temas extraterrestres, en el marco de la decisión de Donald Trump de avanzar con la desclasificación de archivos sobre ovnis y vida extraterrestre.

Anoche subieron a la Casa Blanca y patentaron un sitio web para tratar estos temas, en medio de un contexto internacional extremadamente delicado. Si alguien esperaba un comportamiento razonable de un personaje como Trump, estaba equivocado.

Crisis en EEUU por la renuncia de Kent: no hay un loco, sino dos

El mandatario está involucrado en la guerra con Irán, evaluando escenarios, negociando con Vladimir Putin, interviniendo en Venezuela y buscando impactar en la situación de Cuba, pero al mismo tiempo aparece preocupado por los aliens. El sitio se llama aliens.gov, en una decisión que genera desconcierto frente a la magnitud de los problemas globales actuales.

En ese contexto, queda planteada una crítica directa: en medio de conflictos internacionales de enorme gravedad, resulta llamativo el foco puesto en este tipo de iniciativas.

BR/ff