Así es la imponente mansión de Lionel Messi en Rosario: 25 ambientes, pileta, gimnasio y un garaje para 15 autos

Cada vez que Lionel Messi regresa a la Argentina, el lugar elegido para descansar junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos no es el centro de Rosario, sino una exclusiva mansión ubicada en el barrio privado Kentucky Club de Campo, en la localidad santafesina de Funes. Rodeada de amplios espacios verdes, estrictas medidas de seguridad y lujosas propiedades, la residencia se convirtió en el refugio de la familia cada vez que visita el país y es señalada como la casa donde el capitán de la Selección argentina proyecta pasar más tiempo una vez que finalice su carrera como futbolista.

La propiedad, conocida popularmente como “La Fortaleza”, fue construida sobre un terreno de grandes dimensiones y cuenta con una arquitectura moderna que combina líneas rectas, enormes ventanales y ambientes integrados. Desde el exterior sobresale por su diseño minimalista y por la privacidad que ofrece, una condición indispensable para una de las familias más reconocidas del mundo.

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La mansión posee 25 ambientes distribuidos en distintos sectores de la vivienda. Entre sus principales comodidades se destacan un amplio living con doble altura, comedor, cocina de grandes dimensiones, varias habitaciones en suite, vestidores, salas de estar y espacios especialmente pensados para la vida familiar.

La propiedad además cuenta con gimnasio privado, un sector destinado al entrenamiento físico, salón de usos múltiples y una cochera con capacidad para 15 vehículos, una característica poco habitual incluso entre las residencias de lujo. Todo el complejo fue pensado para que la familia pueda permanecer durante varios días sin necesidad de salir del barrio privado.

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El interior de la vivienda mantiene una estética moderna y elegante. Predominan los colores claros, la madera, el vidrio y la iluminación natural gracias a los enormes ventanales que ofrecen vistas al jardín. Aunque Messi y Antonela preservan su intimidad, en distintas publicaciones realizadas en redes sociales pudieron verse algunos rincones de la casa, como el living principal, el comedor y parte del parque donde juegan Thiago, Mateo y Ciro.

La seguridad es otro de los aspectos más importantes de la residencia. El barrio Kentucky Club de Campo cuenta con vigilancia permanente, accesos controlados y un entorno de baja circulación, lo que permite que la familia disfrute de mayor tranquilidad durante sus estadías. Cada vez que Messi llega a Rosario, el operativo de seguridad suele reforzarse para evitar aglomeraciones de fanáticos en las inmediaciones.

A pesar de haber desarrollado casi toda su carrera profesional en Europa y luego en Estados Unidos, Messi nunca dejó de regresar a Rosario para reunirse con familiares y amigos. En cada visita aprovecha para compartir reuniones íntimas, celebrar las fiestas de fin de año o simplemente descansar lejos de los compromisos deportivos.

CS/fl