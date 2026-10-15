Aumento en las prestaciones por discapacidad en octubre de 2026: de cuánto es y cómo se aplica

El Ministerio de Salud oficializó un aumento del 1,90% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad, correspondiente a octubre de 2026. La actualización quedó establecida mediante la Resolución 1/2026, publicada este jueves 15 de octubre en el Boletín Oficial.

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La norma fue dictada por la Subsecretaría de Regulación, Certificación y Proyectos y lleva la firma de su titular, Gianfranco Scigliano. El documento está fechado el 14 de octubre y modifica los importes del nomenclador vigente.

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Cómo se calcula el aumento de las prestaciones por discapacidad

El ajuste toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre de 2026 y se aplica sobre los valores aprobados por la Resolución 3487/2026. La actualización es uniforme, sin porcentajes distintos según el tipo de prestación.

Para comprender el cálculo, un arancel hipotético de $100.000 pasa a $101.900 con una suba del 1,90%. Se trata de un ejemplo ilustrativo: el importe de cada servicio depende del valor que tenía previamente y de la categoría correspondiente.

La modificación anterior había sido oficializada en septiembre, cuando se dispuso un incremento del 1,70%, calculado según el IPC de agosto. Esa actualización también alcanzó a las distintas prestaciones sin diferencias en el porcentaje aplicado.

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Ambos ajustes se aplican de manera sucesiva. Por ejemplo, una prestación que antes del incremento de septiembre tenía un arancel de $100.000 pasó a $101.700 ese mes y, con la actualización de octubre, alcanza los $103.632,30. La variación acumulada del ejemplo es del 3,63%.

Qué ocurre con el adicional para la Patagonia

La resolución también mantiene el adicional del 20% por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en las provincias patagónicas. Ese reconocimiento se calcula sobre el arancel básico y contempla la ubicación donde se presta el servicio.

Dónde consultar los valores de cada prestación

Los importes actualizados integran el anexo de la Resolución 1/2026, publicado en la edición digital del Boletín Oficial. Allí se detalla el cuadro correspondiente a octubre, que permite identificar el arancel aplicable a cada modalidad.