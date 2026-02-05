A casi un año de la trágica inundación en Bahía Blanca, el municipio retiró la camioneta de Andreani que se encontraba al costado de la Ruta 3, en la localidad de General Cerri, desde el 7 de marzo de 2025 y ya se había convertido en un símbolo de la tragedia.

La camioneta de la empresa logística quedó atrapada tras ser arrastrada por la corriente durante el temporal en el que su conductor, Rubén Zalazar, murió al intentar rescatar a Delfina y Pilar Hecker, las hermanitas de 1 y 5 años que también murieron al ser arrastradas por el agua.

Según indicó el medio Canal Siete, el operativo de remoción, el cual se extendió por varias horas, se realizó tras obtener la autorización judicial correspondiente, aunque demoró casi un año como consecuencia del anegamiento persistente del suelo y la humedad, condiciones que impedían maniobrar de forma segura en la zona.

Anteriormente, el cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad bonaerense elevó a las autoridades locales un informe en el que explicaban no solo las dificultades del área, inestable y saturada de agua, que complejizaban la tarea, sino también la "falta de elementos adecuados" para trabajar en el terreno.

La remoción del vehículo finalmente fue concretada este miércoles por la municipalidad de Bahía Blanca, a cargo de Federico Susbielles, desde la cual se envió personal con una grúa de gran porte que extrajo los estos del vehículo que se encontraban semienterrados y los trasladaron siguiendo estrictos protocolos de seguridad vial.

Para los locales, la remoción de la camioneta de Andreani "cierra una etapa de la memoria colectiva de Cerri" que les recordaba las devastadoras consecuencias del trágico temporal del 7 de marzo de 2025 que dejó un total de 18 muertos y graves daños materiales en toda la localidad bonaerense.

Qué pasó con las hermanitas Hecker y la camioneta de Andreani

Durante el temporal, la familia de las niñas de 1 y 5 años había salido desde Bahía Blanca hacia la localidad de Mayor Buratovich, con el objetivo de resguardarse en la casa de unos familiares. No obstante, el auto de Andrés Hecker, el padre de las menores, fue arrastrado por la corriente tras el desborde de la ruta 3.

Una camioneta manejada por Rubén Zalazar se acercó para intentó ayudar y rescatar a las pequeñas, pero el agua lo atrapó a él, a Delfina y a Pilar, arrastrándolos lejos de los vehículos y siendo el punto donde quedó la camioneta el último lugar donde se los vio con vida.

La desaparición del hombre de 43 años, padre de Máximo y Lupe, de edades similares a las niñas, oriundo de La Pampa y residente de Viedma, Río Negro, se dio a conoce el 8 de marzo, un día después del temporal, y un día después se comunicó su muerte.

La búsqueda de las pequeñas, por otra parte, duró semanas. En este contexto, Pilar, de 5 años, fue hallada el 6 de abril a casi 50 kilómetros de donde había desaparecido, mientras que su hermanita de 1 año fue encontrada el 12 de mayo.

