Barbijos inclusivos para hipoacúsicos: la tendencia solidaria que promueve Diego Santilli

El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, se sumó a una iniciativa solidaria de usar un barbijo transparente durante sus apariciones públicas. La decisión del segundo de Horacio Rodríguez Larreta es en respuesta a un pedido de activistas y organizaciones que luchan por los derechos de las personas sordas e hipoacúsicas.

Los organismos piden que los trabajadores en servicios esenciales como personal sanitario, agentes de seguridad, comerciantes, cronistas de televisión o cajeros de negocios, entre otros, utilicen tapabocas transparentes para que las personas sordas e hipoacúsicas no encuentren dificultades a la hora de comunicarse.

Lo hicieron a través de un video difundido en las redes sociales así como una petición en la plataforma Change.org. Esto también incluye a los políticos que se dirigen a la población, por lo que el funcionario porteño lo emplea en sus recorridas y apariciones públicas.

El uso de barbijo en la calle es obligatorio en varias zonas del país como Capital Federal, Buenos Aires o Córdoba debido al aumento de los casos de transmisión comunitaria de coronavirus. Desde las organizaciones médicas promueven el uso del tapabocas para toda la población, esté o no enferma, para así evitar el contagio masivo del COVID-19 a falta de una vacuna para prevenirlo.

En ese marco, Milagros Torroba, emprendedora y ganadora del programa #Potenciate del GCBA en el 2019, decidió aportar su granito de arena en esta cuestión y empezó a confeccionar barbijos transparentes con diferentes diseños. La mujer se puso en contacto con el vicejefe de Gobierno porteño, quien se sumó con el objetivo de promover la propuesta que le toca de cerca, dado que uno de sus hijos es hipoacúsico.

Los barbijos transparentes permiten que las personas con problemas auditivos puedan leer los labios.



“Cuando me enteré de esta iniciativa de Milagros, enseguida me pareció una gran idea. En estos tiempos necesitamos estimular acciones para ayudar a los demás. El cuidado mutuo fortalece la estructura social”, indicó Santilli.

Por esta decisión fue cuestionado desde las redes sociales. Algunos usuarios indicaron que Santilli lleva el barbijo transparente demasiado ajustado por lo que no se le pueden leer los labios, cuando sería esa su finalidad. Otros hicieron broma de su aspecto con ese tapabocas al considerarlo innecesario.

Santilli realmente con ese barbijo transparente pareces psicopata sexual — Guillerm☀️HK 🇦🇷 (@Guillermohk) April 26, 2020

Le pueden avisar a Santilli, que no puede salir a hablar con un barbijo ridículo, que le apreta tanto que no se le entiende. Y aunq es transparente, como le deja la boca estirada, no se le pueden leer los labios (para lo que está hecho). X favor. 🤦🏼🤦🏼 pic.twitter.com/S1cxGfUWNT — Lysa (@Lysa03738894) April 26, 2020

El propio uso de un barbijo transparente encontró sus detractores entre la población. "Algunas personas están cuestionando los barbijos transparentes diciendo 'por qué no usan lenguaje de señas', pero no todos los sordos están 'señados' y muchos no son totalmente sordos", explicó la presidenta de Fordes, la psicopedagoga Lorena Passini, a Télam.

"Por otro lado, las personas adultas que adquirieron la hipoacusia o sordera por la edad o accidente laboral, tampoco suelen hablar lengua de señas", agregó Passini.

B.D.N.