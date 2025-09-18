jueves 18 de septiembre de 2025
SOCIEDAD
Clima digital

La tercera marcha federal universitaria tuvo menos menciones en redes sociales pero ganó "furia digital"

El volumen de menciones cayó 80% respecto de abril de 2024, pero el tono fue el más hostil desde que gobierna Milei.

Marcha Universitaria y Milei 18092025
Marcha Universitaria y Milei | Cedoc

La tercera marcha universitaria, convocada en rechazo a los recortes del Gobierno nacional en el financiamiento de la educación pública, volvió a sacar a miles de estudiantes, docentes, no docentes, profesionales y buena parte del arco político a las calles este miércoles.

El reclamo por el financiamiento de la educación pública se hizo sentir frente al Congreso, pero en el mundo online la foto fue distinta: hubo menos menciones que en las ediciones anteriores, aunque con un clima digital mucho más caliente y confrontativo.

El estudio de Monitor Digital registró 62.200 menciones vinculadas a la marcha: una caída del 80% respecto de abril de 2024, cuando la causa universitaria había alcanzado impacto masivo.

Encuesta nueva marcha universitaria en el universo digital 18092025

La conversación en redes pasó de ser un reclamo ciudadano transversal a concentrarse en actores universitarios, gremiales y opositores. Los términos más frecuentes fueron “Milei” y “veto”, ejes de la confrontación política, junto con “universidad”, “docentes”, “UBA” y “defensa”.

El vicerrector de la UBA mostró su recibo de sueldo y desmintió a Caputo, que lo había acusado de cobrar seis veces más que él

También se mencionó a dirigentes de peso como Sergio Massa, Axel Kicillof, Karina Milei, Patricia Bullrich y Emiliano Yacobitti, confirmando la lectura política del episodio.

Predominaron las menciones negativas

El 83% de las menciones tuvo tono negativo, el mayor nivel de hostilidad registrado en las tres marchas. Palabras como “veto”, “vergüenza”, “recortes” y “golpista” dominaron la conversación.

En contraposición, un núcleo positivo emergió en torno a “financiamiento”, con menciones de “derecho”, “defender” y “futuro”, lo que muestra que la protesta mantuvo un costado propositivo en defensa de la universidad pública.

Encuesta nueva marcha universitaria en el universo digital 18092025

El análisis temático muestra que política (29,8%) y gestión (26%) concentraron más de la mitad de las menciones. La agenda social (15,2%) amplió el foco hacia la salud pública, en especial por la coincidencia con el paro en el Hospital Garrahan. Economía (8,7%) y finanzas (5,6%) aparecieron asociadas al reclamo por presupuesto.

Encuesta nueva marcha universitaria en el universo digital 18092025

Evolución histórica y radicalización

Las tres grandes marchas bajo la gestión Milei muestran un patrón claro:

  • Abril 2024: 301.200 menciones, tono de indignación transversal.

  • Octubre 2024: 224.600 menciones, menos masividad pero clima algo más moderado.

  • Septiembre 2025: 62.200 menciones, caída abrupta de interés y clima digital con récord de negatividad (NSR -68).

Menos volumen no significó menos intensidad. El debate se volvió más cerrado, emocional y con menos capacidad de resonar en el conjunto de la sociedad. Las marchas universitarias de la era Milei dejan ver ese desplazamiento: pasaron de ser una causa de consenso social a convertirse en un reclamo más sectorizado, que habla sobre todo a los ya convencidos. El resultado es un clima digital cada vez más áspero, donde la disputa entre recortes y defensa de la universidad pública funciona como termómetro de la tensión política que atraviesa al país.

