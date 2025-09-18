La tercera marcha federal universitaria tuvo menos menciones en redes sociales pero ganó "furia digital"

La tercera marcha universitaria, convocada en rechazo a los recortes del Gobierno nacional en el financiamiento de la educación pública, volvió a sacar a miles de estudiantes, docentes, no docentes, profesionales y buena parte del arco político a las calles este miércoles.

El reclamo por el financiamiento de la educación pública se hizo sentir frente al Congreso, pero en el mundo online la foto fue distinta: hubo menos menciones que en las ediciones anteriores, aunque con un clima digital mucho más caliente y confrontativo.

El estudio de Monitor Digital registró 62.200 menciones vinculadas a la marcha: una caída del 80% respecto de abril de 2024, cuando la causa universitaria había alcanzado impacto masivo.

La conversación en redes pasó de ser un reclamo ciudadano transversal a concentrarse en actores universitarios, gremiales y opositores. Los términos más frecuentes fueron “Milei” y “veto”, ejes de la confrontación política, junto con “universidad”, “docentes”, “UBA” y “defensa”.

También se mencionó a dirigentes de peso como Sergio Massa, Axel Kicillof, Karina Milei, Patricia Bullrich y Emiliano Yacobitti, confirmando la lectura política del episodio.

Predominaron las menciones negativas

El 83% de las menciones tuvo tono negativo, el mayor nivel de hostilidad registrado en las tres marchas. Palabras como “veto”, “vergüenza”, “recortes” y “golpista” dominaron la conversación.

En contraposición, un núcleo positivo emergió en torno a “financiamiento”, con menciones de “derecho”, “defender” y “futuro”, lo que muestra que la protesta mantuvo un costado propositivo en defensa de la universidad pública.

El análisis temático muestra que política (29,8%) y gestión (26%) concentraron más de la mitad de las menciones. La agenda social (15,2%) amplió el foco hacia la salud pública, en especial por la coincidencia con el paro en el Hospital Garrahan. Economía (8,7%) y finanzas (5,6%) aparecieron asociadas al reclamo por presupuesto.

Evolución histórica y radicalización

Las tres grandes marchas bajo la gestión Milei muestran un patrón claro:

Abril 2024: 301.200 menciones, tono de indignación transversal.

Octubre 2024: 224.600 menciones, menos masividad pero clima algo más moderado.

Septiembre 2025: 62.200 menciones, caída abrupta de interés y clima digital con récord de negatividad (NSR -68).

Menos volumen no significó menos intensidad. El debate se volvió más cerrado, emocional y con menos capacidad de resonar en el conjunto de la sociedad. Las marchas universitarias de la era Milei dejan ver ese desplazamiento: pasaron de ser una causa de consenso social a convertirse en un reclamo más sectorizado, que habla sobre todo a los ya convencidos. El resultado es un clima digital cada vez más áspero, donde la disputa entre recortes y defensa de la universidad pública funciona como termómetro de la tensión política que atraviesa al país.

GD/MU