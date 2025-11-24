El Ministerio de Educación porteño confirmó el calendario escolar 2026, a través del que fijó el inicio del ciclo lectivo para los jardínes de infantes y escuelas primarias de la Ciudad de Buenos Aires para el miércoles 25 de febrero. En tanto que, los alumnos de nivel secundario comenzarán las clases el lunes 2 de marzo. Las autoridades establecieron que se debe cumplir con los 190 días obligatorios y las respectivas cargas horarias mínimas.

Según la resolución 484/24 del Consejo Federal de Educación, el mínimo de horas escolaridad varía según el nivel educativo. Las autoridades de la cartera porteña detallaron que el nivel primario deberá contar con un total de 760 horas de reloj para el final del año que viene, los estudiantes que se encuentren cursando la secundaria deberán acumular 900 horas anuales y el nivel inicial deberá reunir 570 horas reloj.

El presupuesto en educación es el más bajo de los últimos 20 años

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A nivel país, los calendarios se planifican respetando los días de clase efectivos, considerados como aquellos en los que se completan al menos 4 horas reloj de actividades pedagógicas.

En caso de que no se cumpla la carga horaria mínima, las escuelas deberán implementar medidas de recuperación para garantizar el cumplimiento.

Calendario escolar 2026

Cabe destacar que en todos los casos coincide la fecha de finalización de clases, ya que el ciclo lectivo de 2026 concluye el viernes 18 de diciembre para los tres niveles de enseñanza oficial.

El Consejo Federal de Educación (CFE) establece que en la Argentina todos los distritos deben garantizar 190 días de clase como mínimo. En el marco de la asamblea Nº 147 del Consejo Federal de Educación (CFE), el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, ratificó la planificación de calendarios escolares.

Cómo será el ciclo lectivo 2026 en CABA: inicio, vacaciones y carga horaria mínima

Durante 2025, las clases en Ciudad de Buenos Aires (CABA) comenzaron el 24 de febrero en los niveles inicial y primario, y el 5 de marzo en el nivel secundario. Ahora, con la confirmación del Ministerio de Capital Humano, se mantendrá el mínimo de 190 días de clase y se fiscalizará el cumplimiento de 760 horas reloj en primaria y 900 horas reloj en secundaria.

Comunicado oficial del Ministerio de Capital humano sobre el ciclo lectivo 2026

El ministerio de la Nación Argentina informó que “se reafirmó la planificación de calendario escolares con 190 días de clase para el próximo ciclo lectivo y el cumplimiento efectivo de la resolución 484/24.

Comunicado oficial del Ministerio de Capital Humano

La misma establece que será considerado como día de clase efectivo en los niveles primarios y secundario, aquel en el que se haya completado un piso mínimo de 4 horas reloj de actividades pedagógicas con estudiantes”.

Calendario escolar 2025: cuándo terminan las clases provincia por provincia

La asamblea n.º 147 del CFE contó con la presencia de las autoridades educativas de las 24 jurisdicciones y fue presidida por el secretario de Educación del Ministerio de Capital Humano, Carlos Torrendell

PM