Cuándo llega el primer fin de semana largo de 2026, según el calendario oficial

Con el inicio de 2026 ya en marcha, los argentinos comienzan a mirar el calendario en busca del próximo descanso extendido. Tras el feriado de Año Nuevo, el foco vuelve a ponerse en los fines de semana largos, una pausa clave tanto para el turismo como para la organización de la vida cotidiana en pleno arranque del año.

Feriados 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo por Carnaval en Argentina

El calendario oficial de feriados ya está definido y trae una noticia alentadora: el próximo feriado nacional no será aislado, sino que dará lugar a un fin de semana largo de cuatro días consecutivos, uno de los más esperados del verano.

Según el esquema vigente, 2026 contará con un total de 12 fines de semana largos, incluyendo aquellos conformados por feriados inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos. A excepción del mes de septiembre, todos los meses del año tendrán al menos un descanso extendido.

El último feriado nacional fue el jueves 1 de enero, correspondiente al Año Nuevo. Desde entonces, el calendario marca una cuenta regresiva hacia el próximo corte en la rutina laboral y escolar, que llegará a mediados de febrero.

Cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina

El próximo descanso extendido será con motivo de los feriados de Carnaval. En 2026, estas fechas caen el lunes 16 y martes 17 de febrero, lo que conforma un fin de semana largo de cuatro días, desde el sábado 14 hasta el martes inclusive.

Este tipo de feriado suele ser uno de los más aprovechados del año, ya que coincide con la temporada alta de verano y favorece escapadas turísticas, viajes cortos y una fuerte actividad en destinos de playa, sierras y centros urbanos.

Un calendario con descansos distribuidos a lo largo del año

El calendario nacional de feriados de 2026 combina fechas inamovibles, feriados trasladables y días no laborables definidos para fomentar el turismo interno. Esta combinación permite distribuir los descansos a lo largo del año y generar múltiples fines de semana largos.

Los primeros tres feriados del calendario 2026: Año Nuevo y Carnaval, entre los más destacados

Entre los feriados inamovibles se destacan Año Nuevo (1 de enero), Carnaval (16 y 17 de febrero), el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (24 de marzo), el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (2 de abril), Viernes Santo (3 de abril), el Día del Trabajador (1 de mayo), la Revolución de Mayo (25 de mayo), el Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano (20 de junio), el Día de la Independencia (9 de julio), la Inmaculada Concepción de María (8 de diciembre) y Navidad (25 de diciembre).

Feriados trasladables y días no laborables

A estos se suman los feriados trasladables, como el Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes (trasladado al lunes 15 de junio), el de José de San Martín (lunes 17 de agosto), el Día del Respeto a la Diversidad Cultural (lunes 12 de octubre) y el Día de la Soberanía Nacional (lunes 23 de noviembre).

Además, el calendario incluye días no laborables con fines turísticos, como el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre, pensados para extender descansos y potenciar el movimiento turístico.

LV/ff