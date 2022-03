Violación en Palermo: declaró la madre de un acusado y dijo que se siente "muerta en vida"

Seis jóvenes fueron detenidos este lunes 28 de febrero, acusados de haber violado en grupo a una chica de veinte años, en la zona de Niceto Vega y Cabrera, ubicada barrio porteño de Palermo. El hecho ocurrió dentro de un auto, donde cuatro hombres abusaban de la mujer, mientras otros dos esperaban fuera del vehículo y tocaban la guitarra para distraer del delito

En este contexto, la madre de Tomás Domínguez, uno de los detenidos, declaró que se siente "muerta en vida". "Es aberrante esta situación y si realmente hizo algo lo repudiamos", agregó la mamá de uno de los acusados.

"Me duele porque es mi hijo y nosotros no le enseñamos a hacer eso”, sostuvo la mujer en diálogo con Clarín, en referencia a la acusación por violación.

Violación grupal en Palermo: declaró la víctima y avanza el proceso contra los seis detenidos

“No puedo defenderlo porque no sé qué pasó", dijo Jorgelina. "Pero si él lo hizo no dudo en que me lo confesaría”, aclaró la mujer. Además, según su declaración, solo uno de los acusados era amigo de Tomás y por eso iba frecuentemente a su casa, pero negó conocer al resto.

En el mismo sentido, enfatizó que el último contacto que tuvo con su hijo "fue el domingo a la noche", cuando le afirmó que estaba en un after, y que después iban a ir a Plaza Serrano. Ese fue la última conversación que tuvieron, y se enteraron de las acusaciones a través de las redes.

“La encargada de hablar con él me dijo que estaba angustiado y un poco nervioso", expresó Jorgelina. A su vez, aseguró que no pudieron salir de su casa luego de lo sucedido: “Que merecemos la muerte como el chico, que me van a incendiar la casa", contó.

"Pasaron la foto de mi casa por todas las redes. Mi hija tenía escraches con su nombre. No sabemos cómo seguir”, concluyó la madre de uno de los acusados de violación en Palermo.

Nuevos videos complican aún más la situación de los acusados

Las imágenes capturadas por las cámaras de seguridad de los locales de la zona de Plaza Serrano muestran como los jóvenes transitan cerca de la calle Serrano al 1300. Allí, la víctima manifestó haber sido engañada para acompañar a los hombres hasta el auto que estaba estacionado allí.

Se trata de los momentos posteriores a la grabación difundida por la Policía de la Ciudad, que muestran a la mujer cuando camina con uno de los acusados y se reúne con el resto en Plaza Serrano. En el video captado por este comercio, se la observa caminando con dificultad para mantener el equilibrio, apoyada sobre uno de ellos.

Las filmaciones con las que cuenta el juez Marcos Fernández, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 21 fueron definidas como "piezas claves" para hacer una reconstrucción de las horas previas y posteriores al hecho que se investiga como "abuso sexual agravado".

