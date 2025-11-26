Cada 30 de noviembre se celebra el Día Nacional del Mate en toda la Argentina, dado que es un símbolo cultural del país. Tanto en las provincias del norte como del sur, el mate es consumido entre familias y amigos en momentos de desayuno o merienda.

El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) informó también que el consumo interno de yerba mate registró un incremento del 12% en los primeros siete meses de 2025 respecto al mismo período del año anterior. En total, se enviaron a los centros de distribución 161,87 millones de kilogramos, frente a los 144,5 millones alcanzados en 2024.

El relevamiento arrojó que solo en julio se comercializaron 23,59 millones de kilos. Los envases de medio kilo siguen siendo los favoritos: concentran más del 54% de las ventas, seguidos por los paquetes de un kilo (38,8%).

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Creció un 12% el consumo de yerba mate en la Argentina | Perfil

Cómo se toma el mate en la Argentina

La mayoría de los argentinos prefieren tomar mate caliente y con bombilla, mientras que en países como Paraguay suele consumirse frío (tereré). Los estudios revelan que el argentino suele añadir azúcar para atenuar el característico sabor amargo de la yerba.

La infusión se prepara con yerba mate y agua caliente a unos 70–80°C. La forma tradicional es cebar y compartirlo en ronda, aunque cada vez más personas tienen su propio mate individual.

Cuál es el origen del mate

Los nativos guaraníes descubrieron los beneficios de la yerba mate en América del Sur, y luego su utilización llegó a las misiones jesuitas. Aunque fueron los gauchos quienes tomaron la costumbre y la incorporaron a la vida de los argentinos.

Con el tiempo, la costumbre de beber mate se fue extendiendo en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, cada uno adaptando su propia forma de preparación.

Tal fue su importancia que el mate fue declarado infusión nacional en 2013. En Argentina, el mate no representa solo una infusión, sino que es un elemento que simboliza el compañerismo, la generosidad, la hospitalidad y la amistad.

Cuáles son los beneficios de tomar mate

De acuerdo al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), las infusiones preparadas con yerba mate contribuyen a la hidratación diaria; son hipocalóricas, bajas en sodio y ricas en compuestos bioactivos, con alto poder antioxidante.

Por su parte, la bioquímica, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Misiones, Ana Thea, aseguró: “Tomar mate hace bien, es un hábito saludable que, junto con una dieta equilibrada, la práctica de actividad física y otros hábitos, colabora con el bienestar y en la prevención de enfermedades crónicas”.

“Las infusiones preparadas con yerba mate, sin el agregado de azúcar, son hipocalóricas y bajas en sodio; son ricas en compuestos bioactivos, especialmente polifenoles de alto potencial antioxidante, y metilxantinas; es decir: tomamos antioxidantes; y contribuye a la hidratación del día a día”, agregó Thea.

Además, la científica confirmó que el mate “es una bebida hipocalórica que no tiene grasas, que no aporta muchos azúcares, tiene bajo contenido de sodio, alto contenido de tiamina y piridoxina (vitaminas del complejo B)”.

Thea indicó que “el mate es muy rico en antioxidantes, entre ellos los ácidos clorogénicos y algunos flavonoides, sustancias que representan el 10% del peso seco de las hojas de yerba mate”.

Por último, destacó que las investigaciones actuales se orientan al estudio del efecto prebiótico de estos compuestos, dado que “favorecen el crecimiento de bacterias benéficas e inhiben el de bacterias patógenas en el tracto intestinal, contribuyendo así al cuidado y equilibrio de la microbiota de los consumidores”.

MC/DCQ