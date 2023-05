Los años 70 fueron muy significativos: se descubrieron los anillos de Urano y Estados Unidos lanzó al espacio dos naves Voyager mientras, en la Tierra, patentaban la vacuna contra la neumonía y morían Charles Chaplin y Elvis Presley.

Para un argentino, por muchas tristes razones también fueron significativos, pero haciendo egoístamente foco en la cinematografía, varios hechos convierten a 1977 en un año memorable.

Star Wars, que se estrenó el 25 de mayo de 1977, llegó a ser la película más taquillera de todos los tiempos de Hollywood ya que, habiendo costado solamente US$ 13 millones llegó a recaudar más de US$ 775,4 millones, 60 veces su inversión

Suena a mucho, sí, pero no tanto si se mira el contexto total de la saga, que sumó US$ 10 mil millones de ingresos en venta de entradas por todas las salas cinematográficas del planeta.

A lo que habría que adicionar, también, lo acreditado por la franquicia de la marca (posters, muñequitos, videos, series y merchandising) que se cotiza, según la revista económica Forbes, en la friolera de US$ 42 mil millones.

Sar Wars

Pensada, escrita y dirigida por George Lucas, Star Wars ganó 6 de los 10 Oscars por los que compitió pero, sobre todo, cosechó fans en todas las latitudes, con secuelas y precuelas que se multiplicaron como hijos extramatrimoniales, y que solo en fílmico sumarían 11 entregas.

El Imperio contraataca: concierto con la proyección del film en el Colón

De hecho, la película inaugural que bautizó a la saga, Star Wars, en el mundo hispánico La guerra de las Galaxias, con los años y el éxito fue rebautizada como el episodio IV de la serie, cuando se decidió ordenar las los hechos y las entregas cronológicamente.

Para los fans de la primera hora –la primera generación de seguidores- la trilogía se completó con El imperio contraataca y El retorno del Jedi.

Esa trilogía inaugural fue seguida por otra (La amenaza fantasma, El ataque de los clones y La venganza de los Sith) que era su premeditado flash back y se centraba en la figura del antagonista, Darth Vader, el mal.

60 idiomas en Star Wars

Ahora bien, ¿por qué, si la película nació al mundo un 25 de mayo, el 4 de mayo se convirtió en el día mundial de la saga? Y la respuesta es un slogan político.

El 4 de mayo de 1979, Margareth Thatcher, asumió su cargo de primera ministra del Reino Unido, y en una recepción partidaria, un cartel le daba la bienvenida con una frase prometedora que se prendía del éxito de Star Wars: “Que el cuatro esté contigo, Maggie. Felicitaciones (May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations), si damos fe a lo que consignó el periódico London Evening News en ese momento.

Desde luego, no es cuestión analizar ahora si la mujer de hierro representaba a las fuerzas del bien o del mal, pero lo cierto es que su slogan inaugural remitía a la frase más citada de Star Wars “Que la fuerza esté contigo” (May the force be with you).

Y los fans no dejaron pasar su fluir de conciencia asociativo para decretar el 4 de mayo, sin más preámbulos, como el “Día Mundial de Star Wars”.



Día Mundial de Star Wars

Los caminos del éxito y la creatividad son sin duda inescrutables y, si respondieran a la lógica que luego intentó encontrársele (guión sagaz, precursora de efectos especiales, etc), debería haber muchas más personas tan millonarias como George Lucas y sabemos que no ha sucedido. Dicho sea de paso, según Forbes, para quien mp existen los secretos financieros, George Lucas tiene una fortuna de US$ 5.6 mil millones (que se los debe, ante todo, a Disney, que le compró Lucas Film, la productora que hizo las películas de la saga galáctica).

Diez formas en que Star Wars cambió la cultura pop

Lo cierto es que, cuando aún era pobre, George Lucas transpíró como un marrano escribiendo esta abigarrada ficción del futuro, con héroes de ciencia ficción que terminaron viajando hacia atrás, mientras enloquecía con los relatos (La fortaleza escondida) del japonés Akira Kurosawa, se embelesaba por los comics de Flash Gordon y, sobre todo, se devoraba los esquemas actanciales de Joseph Campbell (El héroe de las mil caras, del que respestuosamente diríamos “tal vez basado en la Morfología del cuento de Vladimir Propp”, si el escritor estadounidense no tuviera la perfecta coartada de que la obra del antropólogo ruso sólo llegaría al mundo anglosajón treinta años más tarde de su publicación en Leningrado, en 1928).

Dejando de lado el tedioso afán de encontrarle influencias (ya muchos dedicaron decenas de páginas al tema, endilgándole a Lucas todo tipo de “inspiraciones” desde El Mago de Oz hasta 2001: Odisea del Espacio), dejémosle al César lo que es del César y disfrutemos de otros abordajes más creativos.

Por ejemplo, el lingüístico. En la ficción de los guerrilleros rebeldes contra el malvado Imperio Galáctico, lo que siempre estuvo en juego es la libertad y en esa lucha de fuerzas, toda una geografía de nuevos mundos y nuevas lenguas desfilan ante los ojos de los viajeros espectadores.

Una empresa experta en aprendizaje de lenguas, Babbel, se sumó al homenaje del 4 de mayo a Star Wars con un abordaje innovador: dibujar el mapa lingüístico de la saga. Complejo y enciclopédico, sin duda. Y el resultado fueun listado con las variantes lingüísticas más representativas de la galaxia de George Lucas, algo que cualquier filólogo del séptimo arte debería al menos apuntar.

Mapa lingüístico de Star Wars



El universo de Star Wars es realmente una Babel donde conviven unas 150 especies que hablan más de 60 idiomas, contabilizó Babbel, la empresa especializada en el aprendizaje de lenguas. El idioma universal, el más hablado y difundido es el Básico Galáctico o “Galactic Basic”, que se utiliza para comunicarse entre diferentes especies y planetas.

Sin embargo, el Huttese, el Jawaese, el Ewokese y el Shyriiwook (hablado por Chewbacca y el resto de los Wookiees), le siguen en preponderancia.

Similares a nosotros mismos, los Humanos de la galaxia Star Wars se comunican en Básico, una lengua que se formó por la influencia de varias especies de la República Galáctica: Humanos, Duros y Bothans. El Básico ya reemplazó a las lenguas nativas y es una suerte de idioma político y comercial.

El sistema lingüístico del Básico se apoya en un alfabeto cuyas dos primeras letras son llamadas aurek y besh; por lo tanto, su alfabeto es el Aurebesh. Cualquier reminiscencia con el mundo griego es pura coincidencia.

En paralelo, los Wookiees, una especie fuerte, musculosa y leal, originaria del planeta Kashyyyk creó su propio idioma: el Shyriiwook.

Los Hutts, crueles, astutos y con aspecto de gusanos, viven del crimen organizado y los negocios ilegales. Ellos se comunican en Huttese, un idioma basado en las lenguas quechuas (sí, bastante etnocentrista el enfoque).

Los Twi'leks son humanoides con dos tentáculos en la cabeza, pero refinados y con inclinaciones artísticas. Su lenguaje es en sí una obra de arte que incluye el baile y la comunicación gestual.

Aunque primitivos, infantiles y en estado post salvaje, los Ewoks tienen una destreza lingüística especial que les permite aprender otros idiomas con facilidad, incluso el básico.

Entre los Droides, el más famoso es R2-D2, epítome de los robots programados para realizar diferentes tareas en la galaxia. Algunos droides, Pueden comunicarse en Básico, entre otros idiomas como el droidspeak, un lenguaje que consiste en pitidos y otros sonidos sintetizados.

Y así siguiendo, Babbel catalogó a los Mandalorianos que hacen culto al honor; los Tusken Raiders, a la lucha guerrera; y a los Sith, con sus frases duras y metálicas, las asperezas propias del lenguaje militar.

“A través de la variedad de dialectos y lenguas presentes en la galaxia, podemos aprender a valorar y apreciar las diferencias culturales y lingüísticas. Aprender nuevos idiomas nos permite expandir nuestra comprensión de la cultura y las costumbres de otros pueblos y, así, mejorar nuestras habilidades de comunicación para enriquecer nuestra vida diaria", destacó Esteban Touma, profesor de Babbel y uno de los partícipes de la investigación lingüística de Star Wars.

La misma curiosidad que mantuvo unidos a Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Peter Cushing y Alec Guinnes, entre otros actores, al menos en el corazón de sus admiradores desde hace 46 años.

MM/fl