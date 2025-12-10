Editorial Universitaria de Buenos Aires realizará una "Feria de Saldos Online" a partir del 12 de diciembre

A partir del 12 de diciembre, la Editorial Universitaria de Buenos Aires - Eudeba - realizará una "Feria de Saldos Online" que abarcará más de 350 títulos de su catálogo a precios increíbles y envíos gratis a todo el país.

La Gran Barata organizada por Eudeba será exclusivamente para la compra online a través de su sitio web www.eudeba.com.ar desde este viernes. Y ofrecerá saldos del catálogo editorial en tres segmentos de precios: $ 3.000; $ 5.000 y $ 9.900. En compras iguales o superiores a los $ 30.000, Eudeba ofrecerá envío gratis a todo el país.

Esta oportunidad única que presenta la editorial universitaria de la UBA es por tiempo limitado y el publicó podrá abonar las compras con todos los medios de pago. También ofrecerá 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito.

La "Gran Barata - Feria de Saldos Online" de Eudeba incluye títulos de, entre otras, las siguientes colecciones: "Serie de los Dos Siglos"; "¿Querés Saber?"; "Cuentos del Chiribitil"; "Para Animarse a Leer"; " Ciencia Joven"; "Proteatro" y "Libros del Rojas"; y libros como "Motores, Autos y Sueños" la autobiografía de Oreste Berta; "La República" de Platón y el clásico "Nunca Más".

De esta forma, Eudeba reafirma su compromiso con los lectores acercándoles libros de calidad a un precio especial para facilitar su lectura. Esta "Gran Barata - Feria de Saldos 2025" estará únicamente disponible en https://www.eudeba.com.ar/.

Las librerías de Eudeba se distribuyen en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo sedes en el Congreso, Recoleta, Núñez, Paternal y Balvanera. Entre ellas se destacan la Librería Central de Av. Rivadavia, los locales en las facultades de Ciencias Económicas, Derecho y Exactas, y las sedes del CBC en Ciudad Universitaria y Paternal.

Cada punto ofrece atención académica especializada, venta de material universitario y contacto directo vía correo electrónico y teléfono. Estas ubicaciones permiten a estudiantes y docentes acceder fácilmente a bibliografía y servicios en los principales centros educativos de la UBA.