Efemérides del 6 de julio: qué pasó un día como hoy en Argentina y el mundo

En las efemérides del 6 de julio se destacan los siguientes acontecimientos que ocurrieron en Argentina y a nivel global.

El 6 de julio de 1933 tuvo lugar el multitudinario cortejo fúnebre del ex presidente de la República Argentina durante dos períodos (1916-1922) y (1928-1930), Hipólito Yrigoyen. Cuyo fallecimiento se consumó el 3 de julio y sus restos fueron acompañados por 200.000 personas, en una clara manifestación de fervor popular.

El velatorio duró dos días y medio, el ataúd terminó siendo llevado a hombro por la propia ciudadanía y el recorrido demoró 4 horas en llegar al cementerio. El cuerpo fue embalsamado y lo vistieron con el hábito de los dominicos.

El debate por Hipólito Yrigoyen entre Gerardo Morales y Mauricio Macri recalienta los desacuerdos en JxC

1573- Se festeja el 449° aniversario de la ciudad de Córdoba, capital de la provincia instituida por el español Jerónimo Luis de Cabrera

1885- Se celebra el Día Mundial de la Zoonosis, debido a que fue la fecha en la que el científico francés Louis Pasteur aplicó en Francia la primera vacuna antirrábica al niño Joseph Meister. A través del cuál se pretende concientizar a la población acerca de los riesgos de transmisión de enfermedades zoonóticas, así como su impacto en el bienestar y la salud de los seres humanos.

Un documental afirma que la deforestación y la producción global pueden generar una "epidemia de pandemias"

1907- Se rememora el natalicio de la pintora y reconocida figura del feminismo en México, Frida Kahlo. Fue autora de 150 obras, principalmente autorretratos, mediante los que expresó las adversidades de su vida personal. Creó una pintura absolutamente ingenua y profundamente metafórica, derivada de su exaltada sensibilidad.

A los 18 años sufrió un gravísimo accidente que la obligó a una larga recuperación, durante la cuál desarrolló sus habilidades artísticas. Posteriormente en 1932 sufrió un aborto, cuya traumática experiencia influyó directamente en la elaboración de dos sus trabajos más admirados: Henry Ford Hospital y, Frida y el aborto.

Frida Kahlo revive en el teatro cada domingo

1921- Nace una de las trece madres de hijos desaparecidos durante la dictadura cívico militar y partícipe de la primera ronda en la simbólica Plaza de Mayo, Josefina García de Noia, madre de María Lourdes Noia.

1925- Se rememora la llegada a la vida del considerado “Padre del Rock and Roll” William John Clifton “Bill” Haley en Highland Park estado de Michigan, por haber sido uno de los propulsores de esta categoría.

A principios de 1950 con su conjunto Bill Haley & His Cornets obtuvo ventas millonarias con sus prestigiosos hits “Rock Around The Clock”, “See you later, Alligator”, “Shake, Rattle and Roll " y “Rocket 88”.

1927- Se produjo el nacimiento de la actriz de cine estadounidense, Janet Leigh, afamada por su rol en Psicosis dirigida por Alfred Hitchcock, actuación por la que fue nominada al Óscar y ganó un Globo de Oro.

Película Piscosis

Alfred Hitchcock pagó el 60% de su película “Psicosis” para dar rienda suelta a 10 obsesiones

1935- Se memora el origen del XIV Dalai Lama Tenzin Gyatso en la provincia china de Quinghai, jefe espiritual actual del budismo tibetano. Al morir cada monje del Monasterio Amarillo designan a su siguientes reencarnación en un niño de corta edad.

1946- Se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de Sylvester Stallone, actor principal de la saga de películas “Rocky” en el estado neoyorquino de Hell’s Kitchen. Su papel protagónico en la piel del boxeador Rocky Balboa, lo llevó a ganar notoriedad en el universo cinematográfico. Además, fue galardonado con un Globo de Oro

Sylvester Stallone

1957- Los fundadores del grupo británico The Beatles, John Lennon y Paul McCartney se encuentran por primera vez en la feria de Woolton Village en la localidad inglesa de Liverpool. Allí se originó la composición creativa, la relación de amistad y la futura notoriedad de la banda histórica de pop rock.

Junto a Ringo Starr y el guitarrista George Harrison, idearon y publicaron 180 canciones entre 1962 y 1969.

John Lennon y Paul McCartney

McCartney cumplió 80 años y festejó en su gira ‘Got Back!’

1958- La figura del automovilismo argentino y denominado como uno de los mejores pilotos de la historia, Juan Manuel Fangio anuncia su retiro de la Fórmula 1 tras la finalización de la carrera en el circuito francés de Reims.

1971- Fallece una de las figuras más carismáticas e innovadoras de la historia del jazz, trompetista y cantante, Louis Daniel Armstrong. Transformó el género musical desde su condición de inicial rítmica de baile, en una forma de arte popular. Su condición de vocalista lo consagró como una personalidad destacada a nivel internacional.

Louis Daniel Armstrong

1997- Hallan los restos del guerrillero argentino-cubano y médico Ernesto “Che" Guevara, en una localidad ubicada en el centro sur de Bolivia llamada Vallegrande.

Hallazgo del cuerpo de Ernesto “Che" Guevara

Para que los expertos pudiesen dar con el lugar donde se encontraba sepultado el cuerpo, llevó un tiempo de aproximadamente 30 años, lapso en el que fueron entrevistados diferentes testigos con la finalidad de averiguar cómo ocurrieron los acontecimientos el día de su asesinato.

PM