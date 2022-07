Efemérides del 7 de julio: qué pasó un día como hoy en Argentina y el mundo

En las efemérides del 7 de julio se destacan los siguientes acontecimientos que ocurrieron en Argentina y a nivel global.

Un 7 de julio de 1963 de las elecciones presidenciales en las que el representante de la Unión Cívica Radical, Arturo Humberto Illia se alzó como triunfador de la contienda electoral y fue Presidente de la República Argentina durante el período (1963-1966). Juró como presidente el 12 de octubre, gestión en la cuál se lo elogió por su honestidad, humildad y derechos para el pueblo argentino. Fue derrocado el 28 de junio de 1966.

El contexto nacional, la línea partidaria dentro de la UCR dividida y sus circunstancias personales son fundamentales para entender cómo, con sólo el 25,15% de los votos (2.441.064) logró gobernar la Nación.

1930- Fallece el novelista británico y creador del célebre personaje de investigación Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle de un ataque al corazón fulminante en la ciudad inglesa de Crowborough situada en el distrito Walden de Sussex.

El autor le dio vida al detective literario en su obra Estudio en Escarlata, el cuál se convirtió en el primero de los sesenta y ocho relatos en los que narró las historias de misterio policial del minucioso protagonista. Caracterizado por sus análisis exhaustivos en cada caso, sobre los cuáles ata cabos en su departamento londinense ubicado en calle Baker street 221b.

En 1902 presentó El sabueso de los Baskerville, que actualmente se encuentra entre sus obras más destacadas.

Novelista británico, Arthur Conan Doyle

1940- Nace el músico, multiinstrumentista y baterista emblema de la banda The Beatles, Ringo Starr en el interior de Liverpool. Aquella localidad del Reino Unido fue la que vio nacer al histórico grupo de Pop Rock que integró junto a John Lennon, Paul McCartney y el guitarrista George Harrison.

Fue la voz de los clásicos “Yellow submarine” , “With a Little Help From My Friends” y ejecutor intelectual de “Don’t Pass Me By” como así también ideó “Octopus Garden”.

Ringo Starr junto al guitarrista George Harrison

1940- En el pueblo de Huerta Grande perteneciente a la provincia de Córdoba surge la actriz nacional de cine y televisión Dora Carmen Barrera, conocida en el ambiente como Dora Baret.

Dentro de sus participaciones más destacadas en la pantalla grande se encuentran “Dar la cara” (1960), “Los gauchos judíos” (1971) y “Darse cuenta” (1984).

En el 2014 fue distinguida por la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires con el título de Personalidad Destacada de la Cultura .

1952- Se recuerda el nacimiento del histórico y vigente cantautor César “Banana” Pueyrredón, entre cuyos hits atemporales se distinguen “Conociéndote” y “No quiero ser tu amigo”. El artista de letras románticas hoy cumple 69 años, lleva publicados 13 discos y dos premios Prensario.

Cantautor César “Banana” Pueyrredón

1957- Se produjo el debut como futbolista profesional de Edson Arantes Do Nascimento, popularmente llamado Pelé con la camiseta de la selección brasileña a la temprana edad de 16 años en un clásico sudamericano contra la Argentina en la que la “verdeamarela” cayó 2 a 1 en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro.

1963- Se celebra el Día Internacional de la Conservación del Suelo, establecido en honor a la muerte del Doctor Hugh Hammond Bennet, director del Servicio de Conservación de Suelos de Estados Unidos e impulsor de prácticas conservacionistas en Argentina y el Chaco Americano.

director del Servicio de Conservación de Suelos de Estados Unidos, Hugh Hammond Bennet

1974- Alemania Federal se enfrenta a la avasallante Holanda encabezada futbolísticamente por Johann Cruyff, denominada como “Naranja Mecánica” en la final del Mundial de la FIFA disputada en Múnich.

Los teutones se impusieron por 2 a 1 ante los exponentes del “fútbol total” y Franz Beckenbauer alzó la Copa del Mundo.

1985- En el marco del torneo de Wimbledon, el ex tenista alemán Boris Becker se convirtió en el campeón más joven del certamen disputado sobre césped al vencer al sudafricano Kevin Curren.

El germano ganó 49 competencias, entre ellas seis Grand Slam, quince trofeos de dobles y además la Copa Davis dos veces de forma consecutiva (1988 y 1989).

Arrancó Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada

1990-Se realiza el primer concierto de Los Tres Tenores conformado por José Carreras, Plácido Domingo y Luciano Pavarotti, quienes brindaron un espectáculo en Roma como antesala del partido decisivo que tuvo como animadores a la selección argentina y a Alemania Federal en Italia ‘90.

Esta presentación de los notables artistas se transformó en el disco de música clásica más vendido de la historia.

Plácido Domingo regresa al escenario del Teatro Colón luego de 24 años

Tenor italiano y cantante contemporáneo, Luciano Pavarotti

1977- Se conmemora el Día del Abogado Laboralista en homenaje a un grupo de letrados secuestrados durante la dictadura cívico militar durante un operativo represivo ocurrido en Mar del Plata. Hecho que fue denominado por los propios victimarios como “Noche de las Corbatas”.

1997-Una de las más destacadas productoras y ex directora artística del canal ATC en el retorno a la democracia, María Herminia Avellaneda es vencida por un cáncer que terminó con su vida. Colaboró con María Elena Walsh y dirigió el filme Juguemos en el mundo.

2005- Londres fue el epicentro de un ataque terrorista perpetrado por la red Al Qaeda, Fecha elegida estratégicamente, debido a que el día previo la capital había sido elegida como sede de los Juegos Olímpicos 2012 y el G8 se encontraba reunido en Escocia.

La organización terrorista llevó a cabo el feroz embate como represalia a la invasión del ejército anglosajón en Irak.

2006- Perece el cantante, compositor y uno de los miembros fundadores del prestigioso conjunto Pink Floyd, Syd Barret a los 60 años de edad víctima de cáncer de páncreas, aunque la diabetes había sido su gran padecimiento durante sus últimos ocho años de vida.

2014- Muere el ex delantero y ex entrenador del Club Atlético River Plate, Alfredo Di Stéfano en Madrid a los 88 años como consecuencia de un infarto. “La saeta rubia” como fue bautizado por los españoles, se desempeñó como presidente de honor del Real Madrid y hoy es considerado como uno de los mejores jugadores de la historia de este deporte.

