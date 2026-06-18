El embajador Marcelo Cesa explicó por qué Bangladesh vive los triunfos de la Selección como propios

La histórica relación entre Bangladesh y la Selección argentina volvió a captar la atención internacional durante el Mundial 2026. Luego de la goleada por 3 a 0 frente a Argelia, las imágenes de miles de personas celebrando en las calles del país asiático se viralizaron una vez más y reflejaron una conexión que trasciende el fútbol.

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Según explicó el embajador argentino en Bangladesh, Marcelo Cesa, millones de ciudadanos siguen cada presentación de la Albiceleste con una intensidad comparable a la que se vive en Argentina. El diplomático aseguró que entre el 50% y el 70% de la población se identifica como hincha del conjunto nacional.

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Cómo nació el fanatismo por Argentina en Bangladesh

El origen de esta relación especial se remonta al Mundial de México 1986, un torneo que marcó para siempre a varias generaciones de bangladesíes. Fue la primera Copa del Mundo que gran parte de la población pudo seguir en vivo por televisión, y allí apareció una figura que cambiaría la historia de ese vínculo: Diego Maradona.

La actuación del astro argentino, especialmente en el recordado partido ante Inglaterra, despertó una profunda admiración. Su talento, liderazgo y capacidad para superar adversidades generaron una identificación inmediata entre los aficionados de Bangladesh, quienes comenzaron a seguir a la Selección argentina como propia.

De Maradona a Messi: una pasión que pasó de generación en generación

Con el paso de los años, el legado de Maradona encontró continuidad en Lionel Messi, quien se convirtió en el nuevo símbolo de la admiración bangladesí por el fútbol argentino. Mientras las generaciones mayores mantienen vivo el recuerdo del campeón de 1986, los más jóvenes crecieron siguiendo la carrera del capitán rosarino.

La consagración de Messi en los últimos años reforzó todavía más ese sentimiento. Para millones de personas en Bangladesh, la historia de la Selección argentina representa esfuerzo, talento y perseverancia, valores que encuentran eco en la sociedad local.

Los festejos masivos por la Scaloneta en el Mundial 2026

Cada victoria de la Scaloneta provoca escenas que sorprenden incluso a quienes conocen el fenómeno desde hace años. Tras el triunfo frente a Argelia, las calles volvieron a llenarse de camisetas celestes y blancas, banderas argentinas y caravanas de fanáticos celebrando hasta altas horas de la noche.

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Las universidades, plazas y espacios públicos suelen instalar pantallas gigantes para seguir los partidos. En ciudades como Daca, miles de personas se reúnen para vivir juntos cada encuentro, transformando cada presentación argentina en una verdadera fiesta popular.

La rivalidad entre Argentina y Brasil también se vive en Asia

El fútbol en Bangladesh se divide históricamente entre simpatizantes de Argentina y Brasil, reproduciendo una de las rivalidades deportivas más importantes del planeta. Sin embargo, según explicó Marcelo Cesa, actualmente la Albiceleste cuenta con una mayoría de seguidores.

La influencia de Messi, sumada a los éxitos recientes de la Selección argentina, fortaleció la posición del equipo nacional dentro de las preferencias de los aficionados bangladesíes, consolidando una ventaja que se refleja cada vez que llega una nueva Copa del Mundo.

La relación entre Argentina y Bangladesh no se limita al deporte. El creciente interés por el país sudamericano también favoreció el desarrollo de los intercambios comerciales y culturales entre ambas naciones.

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Actualmente, Argentina exporta a Bangladesh productos como aceite y pellets de soja, trigo, maíz, algodón, vacunas veterinarias y equipamiento médico. A su vez, importa principalmente textiles y prendas de vestir, en una relación económica que continúa expandiéndose año tras año.

Bangladesh, un aliado estratégico para Argentina en Asia

El crecimiento de los lazos comerciales convirtió a Bangladesh en uno de los socios más importantes para Argentina dentro del sur de Asia. La buena imagen construida gracias al fútbol facilita el acercamiento entre empresas, instituciones y organismos de ambos países.

Para los diplomáticos argentinos, la popularidad de la Selección funciona como una herramienta de acercamiento cultural que abre nuevas oportunidades de cooperación e inversión en distintos sectores productivos.

A diferencia de otros casos de simpatía internacional por equipos extranjeros, la relación entre Bangladesh y Argentina posee características particulares. No se trata únicamente de admiración deportiva, sino de un vínculo emocional que se mantiene vigente desde hace cuatro décadas.

LV/fl