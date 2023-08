El equipo ganó el Mundial de Fútbol para personas ciegas

El seleccionado argentino de fútbol 5 integrado por jugadoras con discapacidad visual se consagró campeón mundial en los primeros juegos de la Federación Internacional de Deportes para Ciegos 2023 (IBSA), que se disputó la semana pasada en Birmingham, Inglaterra. El equipo argentino venció en la final al combinado de Japón por 2 a 1.

Además del primer puesto, la Argentina se llevó el premio a la valla menos vencida, con la distinción a la arquera Micaela Segovia; Gracia Sosa fue elegida como la jugadora más valiosa o valorada (Most Valuable Player) y Yohana Aguilar, como goleadora del Mundial, con siete tantos. En la final Aguilar convirtió dos goles, uno de ellos de penal, que sirvieron para alcanzar el logro histórico.

“El futbol es mi estilo de vida, yo sé que de lunes a viernes tengo que entrenar y eso me pone muy contenta. Supe que me quería dedicar a esto desde que escuché la lucha de mis compañeras del equipo de Córdoba, me sumé y no pude irme más”, contó Yohana a PERFIL.

De familia futbolera, juega desde 2016, afirmó: “A este Mundial lo viví cargada de emociones. Pasé por todas, pero disfruté cada cosa que nos tocó hacer. Desde el vuelo, conocer la villa olímpica, conocer la cancha, los entrenamientos previos, y cada uno de los partidos los disfruté a pleno”, relató. Sobre el mejor momento que vivió en Inglaterra afirmó: “El del penal que nos llevó a dar vuelta el resultado y obtener la Copa, sin dudas”.

En los entrenamientos del Cenard, previos al Mundial, un entrenador repetía en la cancha los movimientos tácticos una jugadora japonesa, para que las chicas los conozcan y no estén desprevenidas. “La final con Japón era algo especial porque ya lo habíamos enfrentado cuando no estábamos en la Selección y fuimos con Las Guerreras de Córdoba y perdimos por goleada las dos veces. Tienen una jugadora que es su pieza fundamental y que es la que marca la diferencia, pero creo que habíamos estudiado muy bien sus movimientos y pudimos controlarla todo el tiempo”, afirmó Santiago Jugo, guía, asistente técnico y entrenador de las arqueras.

Santiago comenzó con el fútbol ciego en el año 2009, cuando Lucas Rodríguez y Gonzalo Abbas armaron Los Guerreros. “Me sumé como arquero, aprendiendo del puesto y del deporte con ellos”. Desde 2015 trabaja con Gonzalo en los distintos proyectos, incluida la Selección. “Creo que este Mundial causó un fuerte impacto en la cantidad de medios y personas que ahora conocen a Las Murciélagas. Que mis amigos se junten a comer un asado para ver la final de las chicas, y después te enterás de que hubo miles de personas viéndolas es un antes y un después”, puntualizó el ayudante técnico.

Por su parte, Gonzalo Abbas, ex-Murciélago y DT del equipo, señaló a PERFIL: “Soñamos todo esto. Nunca bajamos los brazos, siempre fuimos para adelante y sabíamos que en algún momento las chicas iban a tener el lugar que se merecían”, afirmó el DT, al tiempo de destacar el apoyo de la Federación Argentina de Deportes para Ciegos y el de la Secretaría de Deportes de Nación con becas y alojamientos: “Solamente nos quedaba trabajar y aprovechar la oportunidad al máximo para llegar al Mundial”, concluyó.

También Los Murciélagos. El seleccionado argentino masculino de fútbol para ciegos, Los Murciélagos, se consagró el viernes por tercera vez Campeón Mundial, en el torneo que se jugó en Birmingham. Venció por penales a China. Participarán de los Juegos Paralímpicos de París 2024.