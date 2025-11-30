El Gobierno y 22 provincias respaldan el calendario oficial

Luego de la presentación casi farandulesca que realizó un grupo de antivacunas en el Congreso de la Nación encabezados por Marilú Quiroz, diputada nacional del PRO por la provincia del Chaco, y que incluyó la participación estelar del “Hombre Imán”, ayer el Ministerio de Salud de la Nación y las carteras sanitarias de 22 provincias difundieron un comunicado conjunto en defensa del Calendario Nacional de Vacunación. En el documento reafirmaron la seguridad, eficacia y necesidad de las vacunas frente al avance de discursos negacionistas.

El escrito fue firmado por los ministros de Salud de todas las jurisdicciones, con excepción de Buenos Aires y Formosa, y ratifica un posicionamiento federal en medio de la caída de coberturas y del incremento de mensajes desinformativos en redes sociales.

Según fuentes de la PBA, la Provincia se hubiera sumado a la declaración de haber sido convocada.

Según el texto oficial, las vacunas del calendario “cuentan con décadas de uso seguro, están respaldadas por evidencia científica sólida y han demostrado su capacidad para prevenir enfermedades graves y evitar millones de muertes”.

El documento sostuvo además que cada dosis incorporada atravesó “evaluaciones rigurosas” para garantizar su calidad, seguridad y efectividad, controles que se mantienen de manera permanente.

El mensaje remarcó que la vacunación es una política sanitaria “indispensable” y una responsabilidad compartida entre Nación, a cargo de la adquisición y distribución, así como de las provincias y municipios, responsables de la aplicación: “El compromiso es común, porque proteger a los niños es la prioridad”.

La publicación fue difundida también en la red X por funcionarios nacionales y provinciales, como parte de una estrategia coordinada para sostener la vacunación gratuita y obligatoria en todo el país.

PBA responde. Apenas se conoció el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, cruzó ayer al gobierno nacional por “marginar” a la Provincia del comunicado por el calendario de vacunación, luego de que el ministro de la misma cartera a nivel nacional, Mario Lugones, difundiera un texto de apoyo a la campaña de vacunación en todo el país.

“La PBA obviamente apoya a las vacunas y la vacunación. Solo nos marginaron del comunicado. Evidentemente no están a la altura de las circunstancias”, consideró Kreplak en redes sociales.

Estado de alerta. Más allá de los mensajes negacionistas hacia la eficacia de las vacunas preventivas, las alertas santarias se encendieron cuando se tuvo registro de que la vacunación infantil cayó a mínimos históricos en la población de 5 y 6 años.

En este sentido, la cobertura contra el sarampión, la parotiditis (paperas) y la rubéola apenas alcanzó al 46,7% de los niños y niñas de todo el país en 2024, a pesar de que es obligatoria y se exige para el ingreso escolar. Las cifras de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DiCEI) son alarmantes y dan cuenta de un pronunciado descenso en la vacunación si se las compara con las de hace 15 años.

Mientras que en 2010 el refuerzo de la Triple Bacteriana alcanzó al 97% de la población infantil, en 2024 solo se le aplicó al 46,4%.