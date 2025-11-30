El Día Internacional de la lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) se celebra cada 30 de noviembre a nivel global, actuando como un faro para concientizar sobre la gravedad y prevalencia de estas afecciones, que incluyen la anorexia y la bulimia nerviosa, y para demandar mayores recursos asistenciales.

La complejidad de los TCA reside en que a menudo cursan con una elevada comorbilidad psiquiátrica, incluyendo depresión, ansiedad y trastornos obsesivo-compulsivos

La génesis de una conmemoración esencial

El origen de esta jornada de visibilización internacional, que se identifica con el color azul, surge de una iniciativa colectiva de activistas y administradoras de una página de apoyo en redes sociales a finales de 2012. Al iniciar esta comunidad, se buscó crear un espacio seguro para compartir experiencias, brindar soporte mutuo y, romper el silencio y el exceso de juicios sociales que históricamente han rodeado a estas enfermedades.

Si bien históricamente los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) —como la Anorexia Nerviosa y la Bulimia Nerviosa— fueron percibidos erróneamente como meros “caprichos” o problemas de vanidad, hoy se reconoce que son enfermedades mentales complejas. Así, su origen incluye profundas raíces biológicas, psicológicas, familiares, culturales y sociales, que requieren comprensión, atención profesional y tratamiento especializado adecuado.

Así mismo, la instauración de un Día Internacional fue crucial para transformar esta percepción y recalcar que son padecimientos graves que afectan a millones de personas, trascendiendo edad, género e identidad, y que poseen una de las tasas de mortalidad más altas entre los trastornos psiquiátricos.

Cuál es el compromiso nacional en la lucha en Argentina

En Argentina, la conmemoración del 30 de noviembre se alinea con un marco legal específico que busca garantizar la atención integral de las personas afectadas: la Ley 26.396 establece la obligatoriedad de que las obras sociales y prepagas cubran el tratamiento integral de los TCA, además de amparar a las personas frente a la discriminación. Aquella legislación es un pilar fundamental que refuerza el espíritu del Día Internacional al garantizar el acceso a la salud.

Se realizan diversas acciones de sensibilización e información coordinadas por organismos de salud y organizaciones no gubernamentales, incluyendo encuentros, charlas y campañas en escuelas secundarias y espacios públicos. Estas, como la articulación intersectorial impulsada por programas provinciales de salud mental, buscan la prevención, el abordaje y la investigación de estas patologías, fomentando la detección temprana y la empatía entre ambos sectores.

Ahora, el propósito central de las actividades conmemorativas es visibilizar los síntomas y desmitificar la enfermedad. Se proporciona información veraz para erradicar estereotipos —como la idea de que los TCA solo afectan a mujeres jóvenes con bajo peso— y se utiliza el lazo azul como símbolo de apoyo. Estas jornadas también son un espacio para reivindicar la necesidad de destinar más recursos asistenciales y fortalecer las redes de apoyo familiar y profesional.

Prevalencia y la necesidad de un diagnóstico precoz

La relevancia de esta efeméride radica en la alta prevalencia de los TCA, especialmente en la población adolescente. A nivel internacional, las estadísticas indican que los Trastornos de la Conducta Alimentaria se encuentran entre las tres enfermedades crónicas más frecuentes en este grupo etario. La Anorexia Nerviosa, en particular, es reconocida por su alta tasa de mortalidad, ya sea por complicaciones médicas directas o por riesgo de suicidio.

Al detectarse de manera precoz, el diagnóstico y la intervención temprana resultan cruciales, ya que el pronóstico de recuperación mejora significativamente cuando el tratamiento se inicia en los primeros años de la enfermedad. De esta manera, la conmemoración insiste en la importancia de que la sociedad, las familias y los profesionales de atención primaria estén atentos a los signos de alarma, como la preocupación obsesiva por el peso, el ejercicio excesivo o la distorsión de la imagen corporal, para poder actuar rápidamente y garantizar un tratamiento adecuado.