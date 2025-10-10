El futuro ya llegó a las cocinas cordobesas: más de 4.000 hogares ya tienen su robot gourmet

Córdoba ya no solo se destaca por el fernet o el cuarteto: ahora también es tierra Thermomix. La marca alemana de robots de cocina viene creciendo a paso firme desde 2020 y hoy ocupa el tercer lugar en ventas del país, con más de 4.000 hogares cordobeses que ya se animaron a transformar su manera de cocinar.

Al frente del desembarco regional está Beatriz Macaya, CEO para Argentina y Uruguay, quien no duda en señalar a Córdoba como una plaza estratégica: “Córdoba es hoy un semillero ejemplar para la formación de agentes de venta de Thermomix. Tenemos una red sólida y convencida de que el producto mejora la calidad de vida”, explica.

Y los números le dan la razón. En solo cuatro años, la red local pasó de 18 a 170 agentes. Ese crecimiento exponencial multiplicó las demostraciones, amplió la presencia territorial y encendió una red de embajadores que hoy inspira a cocinar mejor y vivir más simple.

Arrancó BYD: modelos, precios y un fuerte debut en Córdoba con el 20% de las unidades ya vendidas

El nuevo local propio, inaugurado en 2022 con una inversión de US$ 40.000, se convirtió en el corazón de la comunidad Thermomix cordobesa: un espacio para probar, aprender y compartir recetas. “El contacto personal sigue siendo clave. Esa experiencia directa es lo que diferencia a Thermomix en todo el mundo”, remarca Macaya.

Una revolución culinaria con Wi-Fi

El gran hit del año fue el lanzamiento del modelo TM7, que rompió récords con 239 unidades vendidas en agosto, el doble que el mejor mes anterior. ¿La razón? Es simple: este robot no solo cocina, sino que piensa con vos.

“Este modelo nuevo reemplaza prácticamente todos los electrodomésticos que uno tiene en casa”, asegura Macaya, aunque aclara con una sonrisa: “El horno se sigue usando… es un complemento”.

Diseñado para principiantes y expertos por igual, el TM7 guía paso a paso a quien lo use. “No hace falta saber cocinar. La máquina te indica qué hacer, cuánto poner y hasta te baja una lista de compras si planificás tu menú semanal”, detalla.

Y si de precisión se trata, Macaya es categórica: “Las texturas que se logran con Thermomix no se logran de otra forma. Por eso los mejores chefs del mundo la tienen”.

50 años de historia y miles de recetas

Thermomix no es una moda pasajera: nació en 1970 y hoy está presente en más de 80 países. Fue la primera en unir tecnología y cocina casera, y sigue marcando tendencia con su sistema de recetas guiadas, conexión Wi-Fi y actualizaciones constantes.

"Argentina tiene la oportunidad de saltarse etapas": el potencial local en la carrera por la inteligencia artificial

“Definitivamente está pensada para familias, pero también la usan los chefs. Cualquiera que quiera cocinar más rápido, comer mejor o disfrutar más del proceso puede aprovecharla”, resume Macaya.

Con su expansión hacia Mendoza y Misiones, Córdoba no solo aporta ventas, sino también talento: forma agentes que luego abren nuevas sedes en todo el país. Una comunidad que crece al ritmo de un propósito claro: “Todo lo que sea para simplificar el día a día de los hogares”.