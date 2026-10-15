El papa León XIV se recupera en el Gemelli: qué revelaron los nuevos estudios

El papa León XIV evoluciona favorablemente tras la operación de pulmón a la que fue sometido el martes 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma. La Santa Sede informó este jueves que los controles de rutina arrojaron resultados normales y que una radiografía de tórax permitió constatar una buena recuperación del órgano intervenido.

El nuevo parte médico lleva las firmas de Luigi Carbone y Stefano Margaritora y fue difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede. El documento detalla los avances del pontífice durante el segundo día posterior a la cirugía, tanto en los estudios de seguimiento como en la recuperación de sus actividades cotidianas.

El papa León XIV pasó “bien la noche”, se levantó y desayunó: evoluciona "según lo previsto"

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“La radiografía de tórax ha mostrado una buena recuperación del pulmón operado”, señalaron los profesionales. También precisaron que León XIV pudo desenvolverse de forma autónoma y que la sesión de fisioterapia incluyó ejercicios motores completos. La evaluación general del equipo indica que el posoperatorio transcurre con normalidad.

Cómo fue la operación del papa León XIV

La intervención se realizó el martes en el hospital romano para extirpar un nódulo pulmonar. Según el comunicado oficial difundido después del procedimiento, los cirujanos retiraron el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida. El examen histológico efectuado durante la operación confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, que ya se sospechaba a partir de los estudios preoperatorios.

La cirugía duró aproximadamente 90 minutos, aunque el pontífice permaneció unas tres horas en el quirófano. Los médicos informaron que el procedimiento se completó de acuerdo con lo previsto y sin complicaciones. Después, León XIV despertó sin dificultades y regresó a su habitación en la décima planta del Gemelli, tras un breve período de observación.

La comunicación vaticana explicó que la extirpación buscó retirar por completo el tumor detectado. También indicó que, durante los días siguientes, se realizarían controles posoperatorios y análisis del material extraído. La previsión inicial de internación fue de aproximadamente una semana, sujeta al seguimiento de su evolución.

Los primeros avances durante la internación

El miércoles 14 de octubre, el primer boletín detallado sobre el posoperatorio ya había informado resultados favorables. Los análisis de sangre y la radiografía de tórax de esa jornada mostraron valores dentro de los parámetros esperados para el tipo de intervención realizada, según los profesionales responsables de su atención.

Durante ese día, el Papa comenzó a caminar por su habitación y a realizar fisioterapia respiratoria. Además, retomó su alimentación habitual y pudo desayunar y almorzar. Esos avances precedieron al informe de este jueves sobre su autonomía para las actividades diarias.

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El director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, comunicó también que el pontífice se encontraba de buen ánimo. Por la tarde del miércoles, León XIV concelebró una misa en un espacio acondicionado especialmente en la décima planta del hospital.

En la actualización de la mañana del jueves, anterior al nuevo boletín médico, el Vaticano había señalado que el Papa pasó bien la noche, se levantó y desayunó. El parte posterior amplió esa información con los resultados de los estudios y los detalles de la rehabilitación.

El Papa comenzó a retomar su actividad laboral

La recuperación también incluyó un primer regreso a tareas de gobierno. Según informó Vatican News, León XIV se reunió este jueves por la tarde con monseñor Paolo Rudelli, sustituto para Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, como parte de la reanudación de su actividad laboral.

Por el momento, el seguimiento continúa en el Gemelli. El informe favorable sobre el pulmón operado se suma a los avances registrados desde la intervención, mientras los médicos mantienen los controles previstos para evaluar el curso de la recuperación y completar los estudios posteriores a la cirugía.

LV/ML