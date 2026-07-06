El ritual del invierno porteño: el Rosedal de Palermo vuelve a regalar esquejes de rosas

El Rosedal del Parque 3 de Febrero, ubicado en el barrio porteño de Palermo (Comuna 14), inició su tradicional poda invernal, una tarea clave de mantenimiento destinada a conservar la salud de las plantas y asegurar una floración abundante en la próxima primavera.

Como ocurre cada invierno, el Gobierno de la Ciudad entregará gratuitamente esquejes de los rosales del histórico paseo para que vecinos y visitantes puedan reproducirlos en macetas, balcones, patios o jardines.

La entrega se realizará los días 6, 7 y 8 de julio, y del 13 al 17 de julio, entre las 13 y las 17, en el Paseo del Rosedal, con ingreso por las avenidas Presidente Pedro Montt y John F. Kennedy. La actividad será gratuita, por orden de llegada y se suspenderá en caso de lluvia.

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Para acompañar a los vecinos en el proceso, el evento contará con la presencia de voluntarios que brindarán indicaciones técnicas sobre la forma correcta de plantar los tallos y compartirán recomendaciones para favorecer su desarrollo.

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Por qué se poda en invierno y cómo se prepara el parque

La poda de los rosales se ejecuta durante los meses más fríos del año porque las plantas entran en una etapa de menor actividad biológica o letargo. Este descanso natural permite a los equipos de jardinería intervenir los ejemplares con un nivel mínimo de estrés.

El trabajo persigue criterios técnicos orientados a eliminar las ramas débiles o enfermas, ordenar la estructura decorativa de cada planta, mejorar la circulación del aire y estimular la aparición de nuevos brotes de mayor calidad.

Una vez finalizada la poda, los equipos de jardinería incorporan fertilizantes y nutrientes para fortalecer el desarrollo de los rosales antes de la primavera.

Un clásico que florece todos los inviernos

Desde hace varios años, la Comuna 14 separa cuidadosamente los esquejes obtenidos durante la poda anual para repartirlos entre quienes desean cultivar un rosal propio. Cada invierno, cientos de personas se acercan al parque con la ilusión de llevarse un tallo que, con paciencia y los cuidados adecuados, pueda convertirse en una nueva planta.

El Rosedal deja de ser únicamente un paseo para transformarse también en parte de los hogares porteños.

Muchos balcones, terrazas y patios conservan rosales nacidos a partir de esquejes entregados gratuitamente durante estas jornadas.

Cómo plantar un esqueje de rosal

El proceso requiere tiempo, pero no es complejo.

Una vez recibido el esqueje, se recomienda colocarlo en una maceta con un sustrato liviano y mantener la tierra húmeda, evitando tanto el exceso de agua como la exposición directa al sol.

Durante los primeros meses, el tallo deberá permanecer protegido mientras desarrolla sus raíces. Si el crecimiento evoluciona favorablemente, lo ideal es mantenerlo en ese recipiente durante aproximadamente un año y recién al invierno siguiente se recomienda realizar el trasplante definitivo a su lugar en la tierra o a una maceta de mayor porte.

Con los cuidados adecuados, el nuevo rosal comenzará a fortalecerse durante la primavera y podría ofrecer sus primeras flores hacia fin de año.

El Rosedal del Parque 3 de Febrero alberga alrededor de 8.000 rosales de 93 variedades, uno de los patrimonios botánicos más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre septiembre y noviembre, el paseo alcanza su momento de mayor esplendor con una floración que supera las 18.000 rosas, convirtiéndose en uno de los paisajes más fotografiados de Palermo y en una de las postales clásicas del circuito turístico porteño.

Cuándo y dónde retirar los esquejes

Fechas: 6, 7 y 8 de julio, y del 13 al 17 de julio.

Horario: de 13 a 17.

Lugar: Paseo del Rosedal, Parque 3 de Febrero (ingreso por Av. Presidente Pedro Montt y Av. John F. Kennedy).

Modalidad: entrega gratuita, por orden de llegada.

La actividad se suspende en caso de lluvia.

GD/fl