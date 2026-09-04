El sistema SUBE volvió a fallar y se registraron nuevas complicaciones para la acreditación de saldo

Una nueva falla generalizada en la estructura digital SUBE interrumpió este viernes 4 de septiembre nuevamente la acreditación de saldo. Desde las primeras horas de la mañana, la aplicación móvil, las terminales de validación automática y las plataformas de carga virtual presentaron caídas intermitentes que impidieron validar los montos abonados. El error en la red generó demoras en estaciones de trenes y el metrobús, donde se registraron múltiples reclamos por parte de los usuarios.

Este escenario complejo para recargar sus respectivas tarjetas obligó a muchos usuarios a depender del saldo negativo o a buscar métodos alternativos para abonar los pasajes de colectivo, tren y subte durante la hora pico.

SUBE asegura que se normalizó el servicio de acreditación de cargas

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Frente a las crecientes quejas en redes sociales por las fallas en la tarjeta SUBE, los organismos oficiales evaluaban implementar medidas de contingencia mientras los equipos técnicos trabajaban para restablecer el servicio. Si bien se recomendó a los usuarios conservar los comprobantes de recarga digital hasta que la red vuelva a operar con normalidad, la recurrencia de estas caídas reabrió el debate sobre la estabilidad de la infraestructura tecnológica actual.

El sistema SUBE volvió a fallar este viernes 4 de septiembre

¿Qué hacer si tu saldo de SUBE no se acreditó?: recomendaciones clave

- Conservá los comprobantes de transacción: guardá cualquier recibo, código de operación o ticket digital emitido por tu Homebanking o billetera virtual. Este documento servirá como prueba si el pago no se procesa automáticamente al restablecerse el sistema.

- Aprovechá el saldo negativo de la tarjeta: si no lograste acreditar tu carga, recordá que la tarjeta SUBE cuenta con un margen de saldo negativo previsto para emergencias, el cual te permitirá realizar viajes inmediatos.

- Verificá la acreditación de forma diferida: evitá realizar múltiples recargas consecutivas mientras persista la falla, ya que los cobros podrían acumularse una vez que la red vuelva a funcionar de forma óptima.

Nuevas estafas virtuales con la tarjeta SUBE: cómo evitar caer en el engaño

Se espera que en las próximas horas se emita un comunicado oficial por parte del Sistema de Boleto Único Electrónico a través del que se brindarán precisiones acerca de cuándo se normalizará el servicio y cómo se procesarán los saldos pendientes de acreditación.

Reportes masivos por la caída de la app SUBE y “error de conexión” en las terminales automáticas

Los usuarios reportaron impedimentos de forma masiva a la hora de efectuar la “Carga a bordo” en los colectivos y por medio de las terminales automáticas (TAS) desplegadas en estaciones ferroviarias y subterráneas, donde las pantallas mostraban el mensaje “Error de conexión” o “Servicio temporalmente no disponible”.

Además, afectó a la aplicación oficial SUBE en dispositivos móviles con tecnología NFC. Aunque las aplicaciones financieras y bancarias permitieron realizar la transferencia monetaria sin problemas, el dinero no llegó a reflejarse en las tarjetas físicas debido a la falta de comunicación entre las pasarelas de pago y la base de datos de SUBE.

Saldo negativo SUBE: el monto en septiembre 2026 para colectivos, trenes y subtes

Las plataformas de uso masivo registraron demoras en la emisión de notificaciones de acreditación exitosa, acumulando reclamos de saldos que figuran descontados de las cuentas bancarias pero aún no disponibles para el pago de boletos.

En varias cabeceras de transporte, se registraron demoras y aglomeraciones debido a pasajeros que intentaban pasar el molinete sin haber podido acreditar las recargas previas. Esta situación forzó a personal de las líneas de tren y subte a intervenir manualmente para resolver imprevistos con las tarifas y evitar un embotellamiento mayor en los accesos.

PM/ff