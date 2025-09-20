Hierve Colonia Alpina, en Santiago: un empleado municipal se fue con la ambulancia al hotel alojamiento

Un chofer de la Comisión Municipal de Colonia Alpina (en Santiago del Estero), utilizó una ambulancia de la comuna para ir a un hotel alojamiento con su amante. Lo descubrieron en la ciudad santafesina de Ceres, muy cerca de a Colonia Alpina, donde el trabajador al verse sorprendido en el hotel alojamiento manejando la ambulancia santiagueña no sabía cómo explicarlo... Ocurrió que alguien fotografió el vehículo municipal en el hotel y el suceso poco tardó en viralizarse en redes.

La repercusión fue inmediata: los vecinos de la localidad, a 350 kilómetros al sur de Santiago, cerca del límite con Santa Fe, se mostraron indignados y pidieron la urgente intervención de las autoridades municipales.

Así la Comisión Municipal de Colonia Alpina emitió un comunicado en el que informó que el empleado fue preventivamente apartado de sus funciones, hasta tanto se cumpla con el sumario legal correspondiente.

"Se están llevando adelante las actuaciones, conforme a lo establecido por el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Provincial y demás normativas vigentes, aplicadas al caso, y todas aquellas tendientes a resguardar los recursos estatales y garantizar la prestación eficiente y ética del servicio comprometido", advirtió el comunicado de la Comisión Municipal.

Las autoridades aseguraron que los servicios sanitarios "continuarán prestándose con normalidad", intentando de esa transmitir tranquilidad a la comunidad y remarcar “el compromiso de una administración transparente y eficiente de los recursos públicos”.

