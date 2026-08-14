Este lunes 17 de agosto es feriado nacional en Argentina, ya que se conmemora el Paso a la Inmortalidad de José de San Martín. Debido a ello, los servicios públicos tendrán modificaciones en su funcionamiento, como es el caso del sistema de recolección de basura y la reglamentación de los estacionamientos.

El transporte público también se verá afectado por la jornada de feriado, ya que los colectivos funcionarán bajo la modalidad de domingos y asuetos. Esto implica una reducción en la frecuencia de las unidades y mayores tiempo de espera. Por otra parte, el subte también se ajustará al esquema dominical.

Feriado y fin de semana largo: cómo funcionará el transporte público y los servicios esenciales en el AMBA

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Feriado Nacional del 17 de agosto: las restricciones de estacionamiento

Debido a la jornada de feriado, las normas de estacionamiento tendrán excepciones especiales. Por ejemplo, se permitirá estacionar en las avenidas donde normalmente se prohíbe hacerlo entre las 7:00 y las 21:00. Asimismo, no se encontrará vigente el estacionamiento medido.

Se permitirá estacionar en las avenidas donde normalmente se prohíbe hacerlo entre las 7:00 y las 21:00.

No obstante, la prohibición para estacionar durante las 24 horas en calles de convivencia, pasajes, corredores de Metrobús y sectores ubicados junto a las ciclovías; regirá durante toda la jornada. Por otro lado, las excepciones deberán estar correctamente señalizadas con carteles.

Cómo funcionará el sistema de recolección de basura durante el feriado

A diferencia de los estacionamientos y otros servicios públicos, la recolección de basura no sufrirá cambios en su funcionamiento. De esta manera, se incentivará a los vecinos a sacar la basura en los horarios habituales, de 19:00 a 21:00, ya que el cronograma se mantendrá sin modificaciones.

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En paralelo a estos servicios, es importante tener en cuenta que los controles de tránsito serán más fuertes durante el asueto. Esto implica una Mayor presencia de agentes del Cuerpo de Agentes de Tránsito y el refuerzo de operativos como los controles de alcoholemia y los tests de detección de estupefacientes.

JSM