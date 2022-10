Fue a denunciar violencia, nadie la escuchó y se suicidó: "No le encontré sentido a mi vida"

Una mujer se suicidó en la localidad de Trancas, Tucumán, luego de haberse presentado a denunciar a su exnovio por violencia de género. Sin embargo, los oficiales no le tomaron la denuncia, horas después, se suicidó y dejó una carta a su madre.

Noelia Sosa tenía 30 años y dos hijos. El domingo pasado se acercó a la comisaría local para solicitar ayuda por un ataque que había sufrido, cuando su pareja la tomó del cabello, la arrastró por toda la casa y le destrozó el celular, según relató a medios locales su cuñado.

“Le dijeron que, como no estaba el oficial de guardia, no podían hacer nada. Que regresara a la tarde que seguro lo encontraría. Ella les dijo a los uniformados que no podía salir de ahí porque tenía miedo de que le hiciera algo malo”, aseguró el familiar.

La carta de Noelia a su madre

Noelia Sosa trabajaba en una estación de servicio.

Antes de terminar con su vida, Noelia dejó una desgarradora carta a su madre, en la que pedía perdón por la decisión que había tomado.

“Perdonáme mamá. No le encontré salida a mi vida y si te hubiera escuchado tantas veces, mi vida no estaría tan acabada”, escribió y le pidió que le diga a sus hijos que los ama.

En relación con la decisión que tomó, Noelia aclaró: “No fue culpa de nadie. Es mi vida. Soy yo. A Sebastián decile que lo amé hasta el último día de mi vida. Ojalá se hubiera dado cuenta”.

Campaña para que destituyan a los jueces que ignoraron 18 denuncias de violencia de Úrsula Bahillo

Un sistema que no funciona

El caso de Noelia no es un hecho aislado, ya que en las últimas semanas se registraron otros casos en otras provincias en los que las víctimas reclamaron al sistema ayuda, pero no la recibieron.

En ese sentido, una mujer de 25 años fue violada en masa en Córdoba. Los agresores le destrozaron la pelvis, por lo que debió ser operada. Sin embargo, la víctima ya había realizado 28 denuncias por abuso y hostigamiento contra este mismo grupo, pero nunca actuaron contra este grupo.

Otro caso es el de Úrsula Bahillo que fue asesinada el 8 de febrero de 2021 por el expolicía Matías Ezequiel Martínez, a quien había denunciado 18 veces, por lo que ahora la familia acusa a los jueces de “ignorar las denuncias”. Incluso, un día antes del crimen, el femicida había violado la perimetral.

Números importantes

Si sos víctima de violencia de género o conoces a alguien que esté en esta situación, podés solicitar contención y asesoramiento llamando al 144 las 24 horas del día de manera gratuita. Por WhatsApp podés escribir al +5491127716463 o por mail a [email protected], también descargando la App Línea 144 https://www.argentina.gob.ar/aplicaciones/linea-144-atencion-mujeres-y-LGBTI

Además, si vos o algún familiar o allegado tuyo atraviesa una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, podés contactarte con la línea de ayuda 135 o 011 5275-1135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) y desde todo el país al 0800 345 1435. El llamado es personal, confidencial y anónimo. Si se trata de un suicidio en curso o de peligro inminente, no dudes en llamar al 911.

RdC / ds