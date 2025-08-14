Los profesionales del Hospital Garrahan, en medio del conflicto no resuelto en el que solicitan un "aumento salarial inmediato", llevaron a cabo, de manera exitosa, una operación para separar a dos siamesas de tres meses que habían nacido unidas por el abdomen y el hígado.

La compleja intervención se llevó adelante el 7 de agosto y duró, aproximadamente, ocho horas. El trabajo fue realizado por el equipo multidisciplinario de unos 25 profesionales médicos y que es encabezado por Víctor Ayarzábal.

El profesional explicó en diálogo con la prensa que las gemelas idénticas "estaban unidas por el abdomen, lo que se denomina onfalópagos" y que, a través de los estudios preoperatorios se pudo determinar que tenían los órganos separados y cada hígado tenía su propia autonomía.

"El procedimiento consistió en seccionar el puente que las unía y separar a las bebés", resumió Ayarzábal, quien también indicó que las pequeñas debían tener una recuperación completa tras las primeras 48 horas luego de la intervención quirúrgica.

Las gemelas, Ámbar y Pilar, pesan 5,1 kilogramos y continúan internadas en neonatología, aunque ya se encuentran sanas. Las pequeñas son hijas de Yamila (27) y Gonzalo (23), quienes son de Nuevo Alberdi, Rosario, están juntos hace unos 3 años y desde hace un tiempo soñaban con ser padres, aunque no lograban concebir.

El día en el que Yamila logró quedar embarazada, fue por partida triple. No obstante, uno de los pequeños no sobrevivió y el embarazo continuó con dos de los bebés. Ya a los tres meses, descubrieron que ambas criaturas estaban unidas por el abdomen.

"Nos enteramos de que venían uniditas de la zona del hígado, no nos importó la condición. Decidimos seguir con el embarazo y gracias a Dios estaban solamente unidas el hígado, que es el único órgano que se vuelve a regenerar", relató la madre en diálogo con Rosario 3.

La mujer empezó a atenderse durante su embarazo en la maternidad Martin de Rosario, aunque a las 29 semanas de gestación viajó a Buenos Aires para dar a luz en el Hospital Argerich. Tras el nacimiento de ambas en abril, se trasladó inmediatamente a las pequeñas al Hospital Garrahan.

"Soy mamá de dos bellas guerreras y toda la gloria es para Dios", expresó la mujer que definió el caso de sus hijas como "algo sobrenatural, un milagro" y agregó: "No importa la condición que nos toque atravesar. Siempre hay que soñar con que Dios cumple los deseos del corazón y hace milagros, así como lo hizo en la vida de Ámbar y Pilar".

Finalmente, la madre de las niñas también habló sobre la situación del centro médico y concluyó: "Quiero que ayuden al hospital porque la verdad ni siquiera se imaginan todos los insumos que ocupan acá. Es un mundo".

En asamblea, los trabajadores del Hospital Garrahan decidieron hacer un nuevo paro pidiendo la sanción, de manera "urgente", de la emergencia pediátrica, solicitar un "aumento salarial inmediato", organizar una marcha a la sede de la obra social "Unión Personal" para protestar por los copagos extra para los afiliados que se implementó desde el 1 de este mes, y participar, el próximo sábado 16 de agosto, del "Plenario Nacional de Sindicatos combativos, movimientos piqueteros y agrupamientos de jubilados".

El paro llevado a cabo fue de 24 horas y se llevó a cabo este miércoles 13 de agosto, a las 7 horas; la movilización, por su parte, fue tres horas y media y se dirigió a la sede central de Unión Personal, ubicada en Tucumán 949.

Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE, expresó: "Venimos de hacer una importante movilización en el marco de la media sanción de la Ley de Emergencia Pediátrica, que dispone aumentos del presupuesto y salariales. Sin embargo, los tiempos legislativos no se corresponden con las necesidades urgentes del Garrahan. Todavía no hay fecha para su tratamiento en el Senado".

El referente sindical recordó que el presidente Javier Milei "anunció que prefiere morir antes que sumar recursos al Garrahan o las jubilaciones y por eso es imperioso reforzar el plan de lucha. Necesitamos un aumento salarial ya".

