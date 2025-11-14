La Cámara Argentina de Vinotecas y Afines (CAVA) realizará este viernes 14 de noviembre entre las 20 y las 0 en distintas provincias del país. El evento tiene el objetivo de presentar los mejores vinos del país y en algunos lugares podrán probarse gratis.

De acuerdo a la organización, el evento tiene el apoyo de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y del Fondo Vitivinícola, con el fin de “descubrir nuevas etiquetas, nuevos terruños, nuevas cepas y renovar la pasión por el vino argentino”, en el marco del Día del Vino Argentino Bebida Nacional.

En esta nueva edición estarán presentes vinotecas como wine bars y restaurantes especializados de Bahía Blanca, San Juan, Mendoza, Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, Santiago del Estero, Catamarca, Río Negro, Chubut, Neuquén, Misiones, Santa Fe y Tierra del Fuego, entre otras provincias.

Cómo será la Noche de las Vinotecas

Las vinotecas adheridas a nivel nacional realizarán actividades especiales, y la Ciudad de Buenos Aires tendrá las siguientes:

-Degustaciones gratuitas de vinos de distintas bodegas.

-Experiencias guiadas, charlas y encuentros con enólogos.

-Gastronomía y maridajes para acompañar cada copa.

-Música en vivo y espectáculos en algunos locales.

-Promociones exclusivas, con etiquetas a mitad de precio.

Qué bodegas participarán en la Noche de las Vinotecas

Algunas de las bodegas que participarán en la Ciudad de Buenos Aires son las siguientes:

Roble Añejo: Descorche al paso. Empanadas + DJ en vivo + promociones y descuentos hasta 50% + juego y sorteo. Avenida Coronel Díaz 1764, Palermo. Teléfono: 11-3564-4395

Corleone: Degustación guiada por sommelier Finca Bandini y MTB. Copas 2x1 y 50% de descuento en botellas. Maza 769, Boedo. Teléfono: 11-2460-9681.

Casa Zuviría: Apertura wine bar, vino por copa o botella con promo exclusiva – Finca Bandini 50% de descuento: comprando Dos Cauces Malbec se llevan sin cargo Bandini Rosé. Nogoyá 3635, Villa del Parque. Teléfono: 11-4187-7038.

Soler Vino Pizza: 2x1 en copas de toda la línea de vinos "Soler". Soler 4201 / Darwin 996, Palermo. Teléfono: 11-5943-6117 / 011-2477-1604.

Viateca: Degustación de 5 etiquetas de vinos boutique seleccionados. Show de jazz en vivo y tapeo. Bodega Vasija Secreta 50% off. El Salvador 5114, Palermo. Teléfono: 11-5913-2504.

