viernes 14 de noviembre de 2025
SOCIEDAD
Para los amantes del vino

La Noche de las Vinotecas 2025: degustaciones gratis, jazz en vivo y promociones en todo el país

El evento tienen el objetivo de presentar los mejores vinos del país y en algunos lugares podrán probarse gratis.

Así será la Noche de las Vinotecas
Así será la Noche de las Vinotecas | Pixabay

La Cámara Argentina de Vinotecas y Afines (CAVA) realizará este viernes 14 de noviembre entre las 20 y las 0 en distintas provincias del país. El evento tiene el objetivo de presentar los mejores vinos del país y en algunos lugares podrán probarse gratis.

De acuerdo a la organización, el evento tiene el apoyo de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y del Fondo Vitivinícola, con el fin de “descubrir nuevas etiquetas, nuevos terruños, nuevas cepas y renovar la pasión por el vino argentino”, en el marco del Día del Vino Argentino Bebida Nacional.

Vitivinicultura argentina: de la Quinta Agronómica de Sarmiento al vino moderno | Canal E

En esta nueva edición estarán presentes vinotecas como wine bars y restaurantes especializados de Bahía Blanca, San Juan, Mendoza, Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, Santiago del Estero, Catamarca, Río Negro, Chubut, Neuquén, Misiones, Santa Fe y Tierra del Fuego, entre otras provincias.

Vinoteca

Cómo será la Noche de las Vinotecas

Las vinotecas adheridas a nivel nacional realizarán actividades especiales, y la Ciudad de Buenos Aires tendrá las siguientes:

-Degustaciones gratuitas de vinos de distintas bodegas.

-Experiencias guiadas, charlas y encuentros con enólogos.

-Gastronomía y maridajes para acompañar cada copa.

-Música en vivo y espectáculos en algunos locales.

-Promociones exclusivas, con etiquetas a mitad de precio.

Noche de las vinotecas

Qué bodegas participarán en la Noche de las Vinotecas

Algunas de las bodegas que participarán en la Ciudad de Buenos Aires son las siguientes:

Roble Añejo: Descorche al paso. Empanadas + DJ en vivo + promociones y descuentos hasta 50% + juego y sorteo. Avenida Coronel Díaz 1764, Palermo. Teléfono: 11-3564-4395

Corleone: Degustación guiada por sommelier Finca Bandini y MTB. Copas 2x1 y 50% de descuento en botellas. Maza 769, Boedo. Teléfono: 11-2460-9681.

Casa Zuviría: Apertura wine bar, vino por copa o botella con promo exclusiva – Finca Bandini 50% de descuento: comprando Dos Cauces Malbec se llevan sin cargo Bandini Rosé. Nogoyá 3635, Villa del Parque. Teléfono: 11-4187-7038.

Soler Vino Pizza: 2x1 en copas de toda la línea de vinos "Soler". Soler 4201 / Darwin 996, Palermo. Teléfono: 11-5943-6117 / 011-2477-1604.

Viateca: Degustación de 5 etiquetas de vinos boutique seleccionados. Show de jazz en vivo y tapeo. Bodega Vasija Secreta 50% off. El Salvador 5114, Palermo. Teléfono: 11-5913-2504.

MC/ff

