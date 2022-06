La polémica teoría de Gabriela Piovano: la viruela de mono se expandió por "orgías de homosexuales"

La infectóloga Gabriela Piovano vinculó la transmisión de la viruela del mono en Europa con un grupo de homosexuales que viajaron al continente africano, volvieron y celebraron "varías orgías". En medio de su argumento, se cruzó con el artista Aníbal Pachano, quien sostuvo que el virus del VIH fue "provocado".

Conocida por su afinidad con el cristinismo y sus cruces mediáticos con varios periodistas durante la pandemia, Piovano no le dejó pasar este lunes 20 de junio su teoría sobre el virus del SIDA a Pachano y amplió su perspectiva sobre los contagios que se multiplicaron por el virus símico en el planeta.

"¿No te parece raro que justamente apareció nuevamente el bichito del monito?'", dijo el productor teatral en referencia a los contagios por la viruela del mono. En la misma mesa y en vivo, Piovano no tuvo pelos en la lengua. "¿Sabes lo que hicieron? Fueron a una orgía los pelotudos. El dato epidemiológico es que un grupo de homosexuales volvieron de Nigeria e hicieron varias orgías", afirmó la doctora en IP Noticias.

Piovano no es la única que ha sostenido esta teoría, que fue apoyada desde diversos medios europeos, región donde se registraron los mayores brotes de viruela símica. Incluso un ex director del Departamento de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), habló de un propagación por contacto sexual.

Viruela de mono: las teorías del contagio por contacto sexual

"Sabemos que la viruela del mono puede propagarse cuando hay un contacto estrecho con las lesiones de alguien infectado, y parece que el contacto sexual ha amplificado ahora esa transmisión", manifestó David Heymann. Dos expertos más se sumaron a esta hipótesis.

Uno de ellos fue el virólogo del Imperial College de Londres, Mike Skinner, quien sostuvo que "la actividad sexual implica un contacto íntimo, que cabría esperar que aumentara la probabilidad de transmisión, sea cual sea la orientación sexual de la persona e independientemente del modo de transmisión".

La directora del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, Andrea Ammon, fue en la misma línea. "La probabilidad de que el virus se siga propagando a través del contacto estrecho, por ejemplo, durante las actividades sexuales entre personas con múltiples parejas sexuales, se considera alta", afirmó.

El avance global de la viruela del mono desconcierta incluso a los científicos africanos

Pachano dijo que el VIH "fue provocado" y Piovano lo cruzó

La discusión ocurrió en el programa Radacción IP del canal IP, donde en una mesa redonda se juntaron Piovano, Pachano y el peluquero Rubén Orlando. El ex jurado de Showmatch, portador del virus, lanzó la primera piedra cuando manifestó que "estos virus se generan y son provocados", en referencia al VIH y la viruela del mono.

"No acepto que digas y que quede acá como una verdad que el VIH fue un virus provocado", saltó Piovano, desatando un ida y vuelta que fue aumentando el nivel de candencia.

"Eso es una cosa que vos pensas y yo pienso otra cosa", respondió Pachano. "No, no se puede pensar. Hay conocimientos que vos no tenes y que decís desde tu ignorancia. No todo para Pachano es lo que opina Pachano. Hay conocimientos médicos y científicos que están demostrados", le espetó la infectóloga, poniendo sobre la mesa su título.

"Si vas a hablar y hacer un monólogo...", manifestó hastiado el artista, que no podía terminar sus argumentos. "¿Por qué llegó al mundo gay?", insistió Pachano sobre la viruela símica. "Porque empezaron a viajar y a tener relaciones como hacen ahora", respondió Piovano. "Reagan utilizó el HIV para estigmatizar". "¿Sabés por qué lo uso?", retrucó Pachano. "Porque era mata putos. Porque tenía un hijo homosexual", polemizó la infectóloga.

Viruela del mono: claves para entender al virus que ya está en Argentina

Quién es Gabriela Piovano

La infectóloga Gabriela Piovano tomó reputación mediática en los años más espesos de la pandemia, cuestionando a varios periodistas y políticos críticos de la cuarentena.

“Ustedes son un servicio público. El Estado invierte millones de pesos en los medios. ¿Qué servicio público nos dan aparte de agitarnos la cabeza? Estamos hablando de lo que baten todo el tiempo. Feinmann ha llegado a decir que a él le chupa un huevo lo que diga el gobierno y ahora está todo cagado y dice ‘ah, bueno, ahora quédense adentro’”, sostuvo en vivo con Rolando Graña y Soledad Larghi en 2020.

En enero del 2021, mantuvo un cruce duro con Nicolás Wiñazki, en TN Central, a quien calificó de “agitador” de la opinión pública. "Ustedes agitan la opinión pública", manifestó la infectóloga, que además cuestionó al periodista por no denunciar el vencimiento de vacunas durante el macrismo.

"Yo no le tengo que darle explicaciones a usted, sino a la audiencia. Después ellos deciden si quieren vernos o creernos. Pero yo le quiero decir a usted que, con respeto a las vacunas vencidas, yo conté con los papeles que todos los ministros de las provincias dijeron que había vacunas que estaban vencidas en el anterior gobierno”, respondió Wiñazki.