Las tres apps más usadas son WhatsApp, YouTube y Google

Una encuesta realizada por un grupo de expertos del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) reveló diversos datos acerca de cómo los argentinos usamos los dispositivos tecnológicos. Y entre los datos más llamativos figuró el siguiente: el 70% del uso total de un dispositivo electrónico típico se lo “roban” apenas tres aplicaciones: WhatsApp (30%); YouTube (27%) y Google (15%).

Estos números nos dicen mucho sobre cómo empleamos el tiempo y qué herramientas utilizamos principalmente. Estas aparecen al desglosar el detalle del Primer Índice de Adopción de Tecnología de Argentina. Este relevamiento tiene el objetivo de facilitar el entendimiento y entender por qué nuestra sociedad adopta y prefiere algunas tecnologías y herramientas por sobre otras.

¿De qué se trata este novel índice? “El Índice de Innovación en Tecnología –que fue diseñado por un equipo de expertos en innovación del ITBA– busca medir el impacto de la tecnología sobre la calidad de vida de las personas, en particular de los argentinos”, detalló Sebastián Mur, decano de la Escuela de Innovación del ITBA. Y el experto agregó que “este índice también tiene como objetivo ayudarnos a entender cómo es la adopción de la tecnología y cómo se suma a las actividades cotidianas de los usuarios”. Por ejemplo, conocer mejor cómo se comunican, cómo compran, cómo adquieren nuevos conocimientos y cómo se entretienen on line.

A la hora de analizar los resultados, el primero de los datos que sobresalen es el uso generalizado de la tecnología: de los más de mil encuestados para el relevamiento que respondieron las preguntas, todos elegidos con representación estadística y con representación federal en todo el país, el dato más “pesado” demostró que el “97% de la población ya utiliza tecnología y está de acuerdo en que esta tiene un impacto positivo en su vida”.

Revisando algunos detalles extras del relevamiento, salta una respuesta concreta: ¿cuáles son las apps hoy preferidas por los usuarios? En materia de comunicación, el 93% eligió WhatsApp. A la hora del entretenimiento, el 75% dijo recurrir a la app de YouTube, que se convirtió así en la herramienta dominante dentro de esta categoría. Y para buscar información, obviamente el 50% afirmó utilizar la página que hoy es el “default” de esta opción: Google.

De todos modos, no son las únicas apps que se usan a diario. En los últimos tiempos vienen creciendo otras, como los medios de pago y las billeteras digitales. Así, las apps de Mercado Pago y Mercado Libre ocupan el 8% y el 4% de prioridad de uso de pantalla. Y el resto del uso e impacto de aplicaciones de tecnología se distribuye en accesos a portales de temas sociales y de salud (sitios o apps como Mi Anses, las de obras sociales, y prepagas), apps de empresas de Seguros y trámites de gobierno. Otras muy usadas son las de pedidos de comida a domicilio y algunas que facilitan la movilidad, entre otros.

Un dato curioso lo ofrece un miniranking donde se revela cuál es la primera app de citas que figura en las preferidas. Se trata del ya clásico Tinder, mientras que la segunda es Badoo. Sumando estas y otras como Happn, Bumble, Gindr, etc., se llega a que alrededor del 5% de todos los dueños de un dispositivo recurre a esta categoría de apps. Y aquí surge un interesante punto final para considerar: ese 5% es un promedio. Pero si se divide su uso por géneros resulta que el 6% de los usuarios varones recurre a las apps de citas románticas, mientras que entre las mujeres esa cifra disminuye al 4%.