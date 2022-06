Le depositaron 200 mil dólares por error en su trabajo, renunció y se fugó

Un empleado de una fábrica de alimentos en Chile esperaba cobrar su sueldo y cuando se encontró con que había cobrado por error de la empresa unos 200 mil dólares, renunció y dejó de responder los desesperados mensajes de sus empleadores.

Mientras las autoridades siguen buscando al hombre que cobró 281 millones de pesos chilenos desde el departamento de Recursos Humanos de la compañía, ya fue denunciado por "apropiación indebida".

Según medios locales, el hombre cuando vio su cuenta bancaria se mantuvo en silencio, y cuando la empresa detectó la irregularidad, lo contactaron para que devolviera el dinero. El trabajador se comprometió a pasar el día siguiente por el banco para enmendar la equivocación.

Encontró un bolso con 135 mil dólares, lo devolvió y recibió una recompensa de sus vecinos

No obstante, el empleado no sólo no se presentó a realizar el trámite, sino que renunció y desapareció. Sus empleadores lo llamaron gran cantidad de veces hasta que atendió y aseguró que se había quedado dormido el día que debía ir al banco.

Pero luego, el empleado no volvió a comunicarse y luego de varios días apareció en la compañía su abogado para informar que su cliente no tenía intenciones de devolver el dinero porque el error no había sido suyo.

Y además, presentó su renuncia irrevocable. Es por eso que los jefes del hombre iniciaron una acción legal y presentaron una denuncia por "apropiación indebida".

JD /