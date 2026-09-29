Llega Mafalda Inmersiva a 62 años de la primera historieta: cuánto salen las entradas

El próximo jueves 1 de octubre abrirá Mafalda Inmersiva en el Centro Cultural Recoleta, una iniciativa que invita a los argentinos a adentrarse en las historietas del legendario personaje e introducirse en su universo. A través de una experiencia 360°, los visitantes podrán entrar en la casa de la niña que odiaba las sopas.

La primera tira de Mafalda fue publicada en el diario Primera Plana el 29 de septiembre de 1964 y se convirtió en un ícono de la gráfica nacional. Con sus críticas a la situación política y social de Argentina y el mundo y las historias con su familia y amigos, el personaje creado Quino se convirtió en una parte fundamental de la cultura del país.

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Mafalda Inmersiva: de qué trata la experiencia

Mafalda Inmersiva permitirá a los fanáticos de la historieta adentrarse en el mundo de la niña, es decir, convertirse en un personaje más. Con una duración de 60 minutos, los visitantes recorrerán 13 salas repletas de personajes de las tiras, como Manolito, Susanita, Felipe, entre otros, y con escenografías que recuerdan a distintos lugares que aparecen en las mismas.

Por otro lado, también se ofrece una experiencia exclusiva de realidad virtual, llamada “Soñando con Mafalda”. En ella, los visitantes podrán ponerse las gafas y acompañar a Sara, una fanática de la historieta, a observar los sueños de los personajes, como el de Mafalda de convertirse en traductora de la ONU o el casamiento de Susanita.

Cuánto salen las entradas para Mafalda Inmersiva

Los costos para participar en esta experiencia varían según la fecha y horario a la que se desea concurrir. Por ejemplo, de martes a viernes entre las 12 y las 14:30 el valor general es de $33.600, que aumenta a $44.800 con la experiencia de realidad virtual. Además, se ofrece una promoción de 4 entradas por $96.000.

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Sin embargo, en caso de visitar la exposición entre las 15 y las 20, los costos se elevan a $46.000 la general, $57.200 con la actividad extra y $137.800 para la promoción de 4 entradas.

Finalmente, los sábados, domingos y feriados cuentan con los precios más altos, que alcanzan los $55.000, $63.820 y $165.000, respectivamente.

JSM