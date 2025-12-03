Cargado de tradición y dulzura, el pan dulce es uno de los postres infaltables en las mesas navideñas, ideal para compartir en diciembre con amigos y familia. A la hora de prepararlo, este clásico tiene sus secretos para lograr un resultado rico y esponjoso.

Originado en Italia, específicamente en Milán, el pan dulce se popularizó con la versión conocida como panettone. Su historia se remonta a leyendas del siglo XV, y la tradición llegó a América Latina con la inmigración italiana, adaptándose con el tiempo a las recetas locales, especialmente en Argentina.

Estos son los siete secretos para hacer un pan dulce perfecto en la Navidad 2025

Para obtener un pan dulce ideal, es fundamental conocer las mejores prácticas de preparación, desde la selección de los ingredientes hasta los tiempos de fermentación. En ese marco, las confiterías porteñas Babieca y Labán compartieron algunos de los consejos clave de sus panaderos:

Materia prima: es importante usar harina 0000 y una manteca cremosa pero firme . Los frutos secos deben usarse en buena cantidad para potenciar el sabor y el aroma. Se recomiendan nueces , almendras , avellanas y castañas de cajú .

Fermentar previamente: dejar reposar la masa 24 horas antes del amasado contribuye a una mejor elevación y evita usar demasiada levadura.

Remojar las pasas de uva: dejarlas en agua o licor por al menos 12 horas para que dupliquen su tamaño y queden más tiernas.

Frutos secos tostados: tostar las nueces, almendras y castañas de cajú realza su sabor y mejora la textura del pan dulce.

Cuánto sale el pan dulce artesanal en diciembre de 2025

Los fanáticos del pan dulce realizan, cada diciembre, largas filas en la tradicional confitería Plaza Mayor, ubicada en Venezuela 1399, conocida por elaborar uno de los mejores pan dulces de Buenos Aires.

Según el sitio especializado Cucinare TV, este año el pan dulce se vende a $36.000, unos $11.000 más que la edición anterior. Sin embargo, la alta demanda suele disparar las reventas online, donde puede encontrarse por encima de los $56.000, un negocio paralelo en el que la confitería no participa.

Durante las semanas previas a Navidad, las filas pueden extenderse hasta tres cuadras, y el contestador automático ofrece la opción “reservar pan dulce”. La compra solo se realiza en dos turnos: de 9 a 11 y de 17 a 19.

Otra referencia porteña es la histórica Las Violetas, que también elabora pan dulces con abundantes nueces, almendras y castañas de primera línea. Sus precios para esta temporada son: